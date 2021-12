Archibald microbrasserie: L’Archidon de retour

Après une année de pause forcée, L’Archidon sera de retour dans une formule adaptée, le dimanche 19 décembre. L’événement s’invitera directement dans les nouvelles installations de L’Auberivière pour nourrir 250 personnes vivant en situation d’itinérance. Ce repas des Fêtes préparé par les chefs des trois restaurants Archibald de Lac-Beauport, Ste-Foy et Petit Champlain, sera servi par des employés et cadres d'Archibald, dans une ambiance bienveillante du temps des Fêtes, sous le signe du respect, de la solidarité et de la considération. Encore cette année, des personnalités publiques et de divers médias de Québec contribueront au succès de ce repas très attendu par les personnes confrontées à la solitude et à l’indifférence.

Un tel événement ne pourrait exister sans l’appui formidable des nombreux bénévoles et partenaires qui soutiennent la cause avec cœur. Archibald tient à remercier sincèrement les partenaires alimentaires, les organismes de la région et les personnalités qui s’impliquent dans l’aventure, année après année, et qui ont accepté d’être de retour en 2021.

L’équipe d’Archibald désire également souligner l’implication incroyable de ses employés, qui se portent massivement volontaires pour participer de façon bénévole à l’événement, afin de faire de ce dîner un succès et le souvenir d’un moment magique pour nos précieux invités.