Chaudière-Appalaches: ils perdent leurs papas à une semaine de Noël

TRING-JONCTION | Deux pères de famille aimants ont perdu la vie lors d’une tragédie routière impliquant trois véhicules, à Tring-Jonction, en Chaudière-Appalaches, à une semaine de Noël.

La violente collision s’est produite jeudi vers 21 h 15 sur la route 112, à l’ouest de Tring-Jonction, près du 3e Rang, un peu avant East Broughton.

Photo Jérémy Bernier

Un premier véhicule aurait d’abord embouti l’arrière d’une voiture, explique la porte-parole de la Sûreté du Québec Béatrice Dorsainville.L’impact fatal est survenu après l’accident initial, quand l’un des deux véhicules en a percuté un troisième, en sens inverse, de plein fouet.

La collision a été foudroyante et n’a laissé aucune chance à Charles Gagné, 42 ans, et Patrick Cyr, 38 ans. Les conducteurs du premier et du troisième véhicule ont rapidement poussé leur dernier soupir.

Deux autres personnes ont aussi été blessées dans cette affaire, mais on ne craint pas pour leur vie.

Veiller sur les autres

Patrick Cyr était sur le chemin du retour après avoir joué un match de hockey à East Broughton, d’après son grand ami, Jim Roy. Il n’était qu’à quelques rues de chez lui quand le drame s’est produit.

« Quand je l’ai annoncé aux autres dans le vestiaire, ça a fait comme une onde de choc. On aurait pu entendre une mouche voler. C’était un gars de cœur qui était toujours là pour ses chums et ses enfants », révèle-t-il.

La mort du père de trois jeunes enfants a eu des échos dans toute la municipalité, au lendemain de la tragédie, puisqu’il était très impliqué dans sa communauté. « Tout le monde est attristé », a fait savoir le maire Mario Groleau, ajoutant que les pompiers qui étaient sur place ont été particulièrement affectés.

« Il y a deux semaines, il livrait des cadeaux aux enfants. [Maintenant], il va veiller sur les autres d’en haut », a soufflé un autre ami du trentenaire.

Le soir du drame, une jeune femme en larmes s’est présentée sur les lieux de l’accident en hurlant, réalisant qu’elle venait de perdre un proche à quelques jours de Noël.

Conjointe « dévastée »

Il s’agissait de la conjointe de M. Gagné, a affirmé un de ses proches. « J’ai passé la nuit avec elle et leurs trois enfants. C’est dur, c’est un gros morceau de la famille qui est parti. Sa conjointe est dévastée », a soufflé Hugo Vachon, qui se recueillait sur la scène de l’accident mortel.

D’après lui, l’homme revenait de faire des emplettes pour le party de bureau qui devait avoir lieu aujourd'hui. Les denrées éparpillées en bordure de la route en témoignaient toujours, en matinée.

La Sûreté du Québec enquête pour tenter de comprendre ce qui s’est passé. Le corps de police provincial n’a pas confirmé si la vitesse ou l’alcool ont pu jouer un rôle dans ce triste événement, mais aucune piste n’est écartée pour le moment.

— Avec la collaboration de Jean-François Racine