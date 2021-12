Fermeture de l’urgence de Senneterre: jusqu’à 20 000 $ de plus pour les infirmières

La municipalité de Senneterre offre une prime pouvant aller jusqu’à 20 000 $ à ceux qui iront travailler pour permettre au CLSC de la ville de rouvrir son urgence 24/7.

Ces primes généreuses seront offertes «à ceux et celles qui viendront prêter main-forte et qui permettront à la communauté abitibienne de retrouver le service de proximité qui leur a été enlevé le 18 octobre dernier», peut-on lire dans un communiqué conjoint des municipalités de Senneterre, de Senneterre-Paroisse et de Belcourt, vendredi.

Ainsi, en plus d’avoir accès à un programme de bienvenue comprenant une visite personnalisée, une aide à la recherche d’emploi pour conjoint(e), un panier d’accueil et du parrainage social, les infirmières ou infirmiers qui «porteront secours à Senneterre» pourront recevoir 5000 $ pour le déménagement, 10 000 $ en prime de rétention et 5000 $ pour l’achat d’une propriété.

«Les communautés du pôle de Senneterre ont besoin de retrouver leur urgence ouverte à temps plein et nous ferons le nécessaire pour recruter le personnel manquant le plus rapidement possible. C’est pourquoi nous passons en mode grande séduction», a déclaré la mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat.

Ces primes s’ajouteront à celles déjà offertes par le gouvernement et qui atteignent jusqu’à 30 000 $ pour le personnel en région.