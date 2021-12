Inondations en Colombie-Britannique: l’intervention de l’armée est terminée

Le déploiement des Forces armées canadiennes après les inondations qui ont touché la Colombie-Britannique a pris fin vendredi.

C’est ce qu’a annoncé le ministre de la Sécurité publique de la province, Mike Farnworth.

«Je tiens à remercier tous les membres des Forces armées canadiennes qui ont fourni une aide précieuse au cours du dernier mois pour leur travail acharné et leur dévouement dans des conditions difficiles», a-t-il indiqué dans un communiqué.

«Avec l’amélioration des conditions, les efforts de rétablissement seront gérés par des entrepreneurs, des organisations non gouvernementales et un contingent spécialisé d’équipes du BC Wildfire Service», a également précisé le ministre.

Les militaires avaient notamment été déployés vers la municipalité d’Abbottsford, qui avait été particulièrement touchée par la catastrophe naturelle, afin de renforcer la digue de Sumas.

Les neuf aéronefs affectés ont par ailleurs permis de livrer des fournitures vers les communautés de Kamloops, Kelowna, Vernon ou encore Merritt.

«Ces livraisons comprennent plus de 31 000 kilogrammes (69 000 livres) de marchandises différentes allant de la nourriture, des fournitures d’endiguement temporaire, des vaccins, des fournitures de la Croix-Rouge, des sacs de sable et plus encore», a expliqué le ministre Farnworth.

Au total, 748 membres des Forces armées ont participé à l’effort pour faire face aux inondations dans la province de l’ouest.

M. Farnworth en a aussi profité pour remercier les provinces de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta qui ont fourni de l’aide.

Rappelons que le rationnement sur l’essence a été levé mardi en Colombie-Britannique, mais que la province restera en état d’urgence jusqu’à la fin du mois de décembre.