Irak: huit morts dans des inondations à Erbil dans le Kurdistan

Erbil | Huit personnes ont péri tôt vendredi dans des inondations provoquées par des pluies torrentielles ayant frappé Erbil dans la région septentrionale du Kurdistan autonome en Irak, a indiqué à l'AFP le gouverneur de la province, Omid Khoshnaw.

«Les inondations ont commencé à 04H00 et fait huit morts parmi lesquels des femmes et des enfants», essentiellement dans quartiers populaires situés à l'est de la ville d'Erbil (capitale de la province du même nom), a précisé le responsable.

Quatre membres de la défense civile venus porter secours aux habitants ont été blessés quand leur voiture a été emportée par les eaux, a-t-il ajouté.

Un porte-parole de la défense civile à Erbil, Sarkawt Karach, a indiqué à l'AFP que parmi «les huit personnes décédées, une est morte frappée par la foudre, et les autres ont péri noyées chez elles».

Plusieurs familles ont dû quitter leurs foyers, a-t-il ajouté, faisant état de «dégâts matériels considérables».

Il a d'autre part affirmé que «des recherches avaient lieu pour retrouver des personnes portées disparues», soulignant que le bilan des victimes pourrait être plus important.

Dans la banlieue d'Erbil, un journaliste de l'AFP a pu voir des torrents d'eau boueuse se déverser à travers les routes.

En bordure de certaines routes, des bus, des poids lourds, des camions-citernes ont été emportés par les flots et gisent les uns à côté des autres sur le bas-côté, parfois renversés sur le flanc.

Le gouverneur de la province d'Erbil a en outre appelé les habitants à rester chez eux sauf en cas de nécessité, affirmant que de nouvelles pluies étaient attendues et que des inondations pourraient encore frapper la ville d'Erbil et ses alentours.

«Les forces de sécurité et de la police sont en état d'alerte» ainsi que des équipes médicales et de la défense civile et des municipalités des secteurs de la région.