«J’ai besoin de vous autres»

C’est comme ça que s’est ouvert le point de presse où François Legault nous a livré un message qui lui fera sans doute, à court terme, très mal politiquement.

Tough love

Je vais annoncer tout de suite mes couleurs : je suis d’accord avec les décisions prises par le gouvernement. Monsieur Legault l’a souvent répété, il n’est pas là pour se faire aimer (même s’il semble beaucoup apprécier les likes). Il s’est donc livré à cette séance de tough love pour le bien commun, en sachant assurément que ça allait avoir des conséquences négatives sur son image.

Mettre l’ego de côté

On a souligné à gros traits les changements de direction, les incongruités et le fait que le gouvernement aurait pu mieux anticiper les conséquences du variant Omicron.

Pas plus tard qu’hier, je disais à mes collaborateurs Marc-André Leclerc et Elsie Lefebvre qu’on avait besoin de sentir que le gouvernement avait les deux mains sur le volant, mais qu’on avait plutôt l’impression qu’il nous conduisait direct dans le clos. Avec ce changement de cap, on sent qu’on tente de reprendre le contrôle.

Si on devait noter la performance de Legault, Dubé et Arruda demain matin, force est d’admettre qu’ils n’auraient pas 100 %. Mais qui l’aurait, dans ce contexte, la note parfaite ? Personne.

On peut reprocher bien des choses à François Legault et à la CAQ, dont le fait qu’ils semblent accorder trop d’importance aux sondages. Mais ils nous ont prouvé hier qu’ils étaient capables de prendre des décisions courageuses, des décisions qui ne seront pas populaires alors qu’on est en année électorale.

Non, les gens ne sont pas contents de ce retour en arrière. Et avec raison. On avait envie de célébrer et de voir nos proches. Notre santé mentale avait besoin de cette bouffée d’air frais. Mais ça aurait été « acheter maintenant, payer plus tard ».

Ça fait que je vais ravaler mon petit boudin et essayer de faire ma part même si, en ce moment, j’haïs un petit peu François Legault de tous nous avoir remis en punition.