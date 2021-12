Impliqué depuis quelques années auprès des jeunes enfants, le Marché de Noël allemand de Québec a lancé récemment La Caravane du Marché (photo) grâce à un important partenariat avec Canac, Ravensburger et Brio. La Caravane du Marché visitera jusqu’au 23 décembre les écoles et organismes accueillant des jeunes provenant de milieux socio-économiques plus difficiles, afin de distribuer plus de 2000 jouets et jeux. Accompagnés d’une animatrice de la Joujouthèque Basse-Ville, les jeunes sont amenés à réfléchir au sens de la fête de Noël et à ce que l’on souhaite, individuellement et collectivement, en cette période de partage. De plus, un atelier de bricolage leur permet de créer de jolies décorations destinées à l’arbre à souhaits qui se trouve dans les jardins de l’hôtel de ville pendant le Marché de Noël allemand.

Auberge & Campagne

Le fondateur de Gestev, Patrice Drouin, et sa conjointe, Lisa Linton (elle-même propriétaire et fondatrice du centre équestre et agro-touristique Cheval & Campagne), m’annoncent l’arrivée de leur nouveau projet dans le décor de leur village d’appartenance, Saint-Ferréol-les-Neiges. Ayant la volonté de créer un espace unique, destiné tant aux touristes qu’à la clientèle régionale, le couple entrepreneur (photo) lance Auberge & Campagne, un établissement chaleureux et intime de neuf chambres. C’est dans l’ancien magasin général du village que l’auberge ouvrira ses portes. Construit en 1870, l’édifice était alors la toute première école de l’endroit. L’établissement est ouvert depuis mercredi. aubergeetcampagne.com. (Photo Auberge & Campagne Pat et Lisa)

Un don récurrent

François Lemieux, président de Lemieux Assurances, et Mélanie Poulin, du bureau de Beauceville, ont remis récemment un chèque de 500 $ au Comité d’Aide de Beauceville, organisme qui offre des produits alimentaires à près de 60 familles par semaine. En plus du don, Lemieux Assurances a ajouté un montant récurrent pour les prochaines années. www.facebook.com/comitedaide.beauceville Sur la photo, de gauche à droite : sœur Diane Fortier, administratrice, et Sylvie Fortin, directrice générale, Comité d’Aide de Beauceville ; François Lemieux, président de Lemieux Assurances ; Mélanie Poulin, courtière d’assurances, bureau de Beauceville, Lemieux Assurances ; et Lucie Bolduc, vice-présidente, Comité d’Aide de Beauceville.

En souvenir

Le 17 décembre 2011. Les Canadiens de Montréal congédient leur entraîneur-chef, Jacques Martin. Âgé de 59 ans, Martin était à la barre de l’équipe depuis le début de la saison 2009-2010, après avoir été directeur général et entraîneur-chef des Panthers de la Floride. Randy Cunneyworth sera le pilote par intérim jusqu’à la fin de la saison.

Anniversaires

Jorge Mario Bergoglio « Pape François » (photo), 266e pape de l’Église catholique, 85 ans... Antoine Leclerc, natif de Charlesbourg, pharmacien propriétaire de la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, 40 ans... Éric Bédard, patineur de vitesse médaillé aux JO de Nagano, Salt Lake City et Turin, 45 ans... Milla Jovovich, actrice américaine d’origine russe, 46 ans... Paul Tracy, pilote de course canadien, 53 ans... Vincent Damphousse, avec le Canadien de 1992 à 1999, 54 ans... André-Philippe Gagnon, fantaisiste et imitateur, 59 ans... Chantal Pary, chanteuse québécoise, 71 ans... Claude McKinnon, fondateur de la Société de guitare Claude McKinnon, 72 ans.

Disparus

Le 17 décembre 2020 : Jeremy Bulloch (photo), 75 ans, acteur britannique qui incarnait le célèbre chasseur de primes Boba Fett dans les films Star Wars... 2018 : Penny Marshall, 75 ans, actrice et réalisatrice américaine... 2016 : Walter Hachborn, 95 ans, cofondateur et président des quincailleries et centres de rénovation Home Hardware... 2014 : Clarke Fraser, 94 ans, spécialiste québécois en génétique médicale... 2013 : Ronald Leduc, 64 ans, horticulteur et paysagiste... 2012 : Frank Pastore, 55 ans, lanceur de baseball américain... 2011 : Kim Jong-il, 70 ans, président de la Corée du Nord depuis 1994... 2011 : Cesaria Évora, 70 ans, la chanteuse capverdienne... 2008 : Giovanni Bragoli, 88 ans, chef cuisinier au restaurant Marino à Québec et propriétaire du restaurant Le Veau d’Or sur la rue Saint-Jean... 2006 : Pauline Lambert, 56 ans, fondatrice des boutiques Faubourg Signature et agente immobilière... 2005 : Claude Dionne, 72 ans, bâtisseur des restaurants McDonald’s de Beauport et de Sainte-Anne-de-Beaupré et du Théâtre Imax... 2005 : Marc Favreau (Sol), 76 ans, comédien et humoriste.