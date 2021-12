La libérale Francine Charbonneau ne sera pas candidate en 2022

La députée libérale Francine Charbonneau ne sera pas candidate aux prochaines élections générales en 2022.

La représentante de la circonscription des Mille-Îles, à Laval, en a fait l’annonce vendredi par voie de communiqué.

«Représenter les citoyennes et les citoyens de Mille-Îles est un honneur que je vis chaque jour comme un cadeau. Travailler à améliorer le bien-être des gens m’a toujours animé et c’est ce qui continue de me guider chaque jour. Je vais donc quitter la tête haute, sincèrement honorée du privilège que mes concitoyennes et concitoyens m’ont offert en m’accordant leur confiance», a-t-elle écrit.

Élue pour la première fois en 2008, Francine Charbonneau a notamment occupé les fonctions de ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et de ministre de la Famille au sein du gouvernement de Philippe Couillard.

Elle occupe depuis 2020 les fonctions de porte-parole de l’opposition officielle en matière de forêts, de faune et de parcs.

«Je tiens à souligner la grande contribution politique de Francine à l’amélioration de la vie des Québécoises et des Québécois. Pendant plus d’une décennie, elle a œuvré avec tout son cœur et dévouement à l’avancement de notre société. Francine est une élue engagée dans la communauté lavalloise, un modèle de rigueur pour toutes celles et tous ceux qui veulent faire le saut en politique», a déclaré sa cheffe, Dominique Anglade.