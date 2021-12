La vaccination se poursuivra au Palais des congrès

Une des plus importantes cliniques de vaccination de la grande région de Montréal, qui devait cesser ses activités le 24 décembre, restera finalement ouverte afin de soutenir l’effort pour administrer une troisième dose.

«Le Centre de vaccination du Palais des congrès de Montréal demeurera actif pour les prochains mois de vaccination», a indiqué au Journal le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Cette clinique, qui avait administré plus de 300 000 doses depuis son ouverture, devait fermer le 24 décembre, puisque le bail locatif n’avait pas été renouvelé en raison de la tenue d’autres événements, dont le Salon de l’auto de Montréal.

Or, ce dernier a été annulé hier en raison de la hausse fulgurante des cas de COVID-19 et de la transmission du variant Omicron, forçant le Palais de congrès à évaluer le prolongement de la vaccination sur son site.

Il n’a pas été possible de savoir auprès du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal ce qui adviendrait de la clinique qui doit ouvrir près du métro Berri-UQAM le 7 janvier prochain.

Hausse de la capacité

Plusieurs CIUSSS et CISSS de la région de Montréal prévoient rouvrir des cliniques et augmenter d’autres façons leur capacité pour répondre à l’objectif de Québec de vacciner 600 000 personnes au cours des prochaines semaines.

C’est le cas du CISSS de Laval, qui passera la semaine prochaine de deux à quatre sites de vaccination.

D’ailleurs, la demande pour la troisième dose était si forte hier à Laval qu’elle a provoqué des files d’attente de deux heures au centre sans rendez-vous, ce qui a forcé le CISSS à abolir l’offre du sans-rendez-vous, explique Isabelle Parent, directrice de la vaccination, qui souhaite «éviter que des aînés attendent dans le froid».

«Avec le ton du point de presse [de mercredi soir] qui était très sérieux [hier] matin, c’était complètement hors de contrôle. Ça fait des mois qu’on n’avait pas vu ça et je dirais que la demande est équivalente à ce qu’on avait au printemps dernier.»

Toutefois, du côté du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'ïle-de-Montréal, l’engouement n’est pas encore aussi fort que celui pour la première dose. «Pour le moment, il me reste de la capacité et mes rendez-vous ne sont pas pleins», a indiqué Lucie Tremblay, directrice de la vaccination.

Quant au centre de vaccination du Stade olympique, le plus important au Québec, il restera ouvert et pourrait augmenter sa capacité, selon nos informations.

Promotion de la troisième dose

«Depuis quelques jours, il y a une hausse importante de l’intérêt pour la dose de rappel», observe Marjorie Larouche, du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les données du ministère indiquaient hier que c’est le groupe des 80 à 84 ans qui s’est le plus prévalu de la dose de rappel de vaccin, avec 68% l’ayant reçu ou ayant pris rendez-vous. Ce pourcentage atteint 65% chez les 85 ans et plus, 67% chez les 75 à 79 ans et 61% chez les 70 à 74 ans.

Le gouvernement déploiera sous peu des campagnes publicitaires et de promotions afin pour tenter de faire grimper la couverture vaccinale avec la dose de rappel.

