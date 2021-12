Lapin chasseur

Le lapin est un produit qui peut faire peur aux gens. Plusieurs croient à tort que c’est compliqué à cuisiner. Le lapin est une viande maigre et très savoureuse. Il fera sans doute partie de notre alimentation de plus en plus dû à sa reproduction exceptionnelle et peu polluante. La sauce chasseur est facilement réalisable avec les champignons que l’on retrouve à l’épicerie. Un peu de fines herbes, du vin et du fond de veau apporteront de la profondeur à cette sauce. Avec la touche de moutarde et de crème, cette recette sera dans votre top 5 de mijotés, j’en suis sûr.

► Cliquez sur ce lien afin de consulter la version détaillée de la recette.