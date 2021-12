L’augmentation du coût de la vie, un facteur de stress pour les Québécois

Le premier facteur de stress financier chez les Québécois est l’augmentation du coût de la vie (50 %), selon un récent sondage de la Banque Scotia.

• À lire aussi: Comment faire un legs d’argent de son vivant à ses petits-enfants

• À lire aussi: Les circulaires, une vraie mine d’or

Les deux autres facteurs générant un stress financier chez les Québécois sont leur état de santé physique (46 %) et celui des membres de leur famille (44 %).

Les résultats du sondage, dévoilés jeudi, révèlent également qu’ils sont particulièrement soucieux de la croissance et de la protection de leurs investissements dans le climat économique actuel (19 %). Toutefois ils tentent de prendre les choses en mains, puisque 42 % d’entre eux ont fait appel à un conseiller au cours des 12 derniers mois.

Aussi, les Québécois ont indiqué qu’ils passaient en moyenne sept heures par semaine à se soucier de l’état de leur portefeuille, «un nombre d’heures considérablement inférieur à celui de toutes les autres provinces sondées», peut-on lire. En effet, les répondants de l’Alberta et de la Colombie-Britannique en ont déclaré en moyenne 12, et ceux de l’Ontario neuf, alors que la moyenne canadienne est de 10, «ce qui représente une hausse de 25 % par rapport à 2020».

«De plus en plus de Canadiens sont préoccupés par leur situation financière et se demandent, par exemple, s'ils pourront devenir propriétaires un jour, ou s'ils auront assez d'argent pour payer les études de leurs enfants ou pour leur retraite», a expliqué D'Arcy McDonald, premier vice-président, Dépôts, placements et paiements à la Banque Scotia.

Le sondage a été mené les 12 et 13 octobre 2021 auprès de 1521 Canadiens.

À VOIR AUSSI...