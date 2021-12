Le CIUSSS de la Capitale-Nationale offre ses meilleurs vœux

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale profite du temps des Fêtes pour souligner l’engagement et le dévouement de toutes ses équipes de Portneuf à Charlevoix, en passant par Québec. À l’aube de la nouvelle année, l’organisation tient à remercier le personnel, les médecins et les chercheurs présents chaque jour pour contribuer au mieux-être de la population. Merci à tous et à toutes! Vous faites vraiment la différence! Joyeuses Fêtes et bonne année 2022 ! Sur la photo: Michel Delamarre, président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale, lors du tournage de la publicité de reconnaissance diffusée sur les ondes de TVA pendant le temps des Fêtes.