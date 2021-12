Le match Canadien-Bruins de samedi reporté

La LNH a annoncé que le match qui devait se tenir entre le Canadien et les Bruins, samedi soir, au Centre Bell sera reporté à une date ultérieure.

Le match de samedi entre les Bruins et les Canadiens est reporté.https://t.co/ExGZpDn3nC — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) December 17, 2021

Pendant que le gouvernement québécois a contraint le Canadien à disputer à huis clos son affrontement de jeudi contre les Flyers de Philadelphie, les Bruins sont fortement affligés par la COVID-19. De nombreux joueurs, dont Patrice Bergeron et Brad Marchand, suivent le protocole de la Ligue nationale relatif au coronavirus.

Conséquemment, le Tricolore reprendra l’action lundi en visitant les Islanders de New York. D’ailleurs, il n’a plus de partie locale au calendrier d’ici la fin de l’année 2021. La semaine prochaine, il doit disputer trois duels dans la région new-yorkaise. Après les Insulaires, il se frottera aux Rangers, mercredi au Madison Square Garden, puis aux Devils du New Jersey à Newark, jeudi. La prochaine présence du Bleu-Blanc-Rouge à Montréal est fixée au 4 janvier, quand les Capitals de Washington seront en ville.

