Le monde sportif et culturel de nouveau dans l’incertitude

Au lendemain du point de presse annonçant le retour de nombreuses restrictions, c’est la déception dans le monde culturel et sportif

Diffusion Saguenay ne voit pas comment il pourrait une fois de plus réduire la capacité d’accueil des salles de spectacle de moitié.

L’annulation ou le report des spectacles prévus en janvier n’est pas écarté. Le diffuseur se laisse encore quelques jours pour évaluer la situation. Tous les détenteurs de billets seront contactés lorsqu’une décision sera prise et remboursés s’il y a lieu, a assuré Diffusion Saguenay.

«On ne pense pas réorganiser nos salles. Ce serait trop pour nos équipes de travail qui sont épuisées, tannées et en plus, on est à quelques heures de Noël. On ferme les bureaux pendant les Fêtes justement pour permettre à tout le monde de se reposer», a indiqué la directrice de la programmation à Diffusion Saguenay, Claudine Bourdages.

La situation est moins critique pour les Saguenéens de Chicoutimi qui ont une plus grande marge de manœuvre que Diffusion Saguenay. Le Centre Georges-Vézina est grand. En diminuant de moitié la capacité d’accueil, l’aréna peut encore accueillir un peu plus de 2400 spectateurs. Ceux qui ont leur billet de saison se verront assigner de nouvelles places pour assurer la distanciation de deux mètres entre chaque bulle familiale.

Quant à ceux qui en ont acheté leur billet à l’avance pour un seul match bien précis, ils pourront tous y assister à condition de s’arrêter à la billetterie avant pour qu’on leur attitre un nouveau siège.

«Au moins, on peut continuer à jouer. C’est important pour le développement de nos jeunes. Les partisans, même s’ils sont moins nombreux, peuvent quand même venir voir les matchs et pour nous c’est positif, surtout après avoir connu une saison à huis clos l’an passé», a indiqué le directeur aux opérations des Saguenéens de Chicoutimi, Serge Proulx

La situation est plus inquiétante pour l’organisation des Championnats provinciaux de curling prévus au début janvier à Alma. Elle est plongée dans l’incertitude alors que 17 équipes sont attendues à cette compétition qui permettra de sélectionner les équipes qui se rendront aux championnats canadiens.

«Tout le monde est un peu en panique. C’est très difficile à prendre. Des pourparlers sont en cours avec Curling Québec, Sports Québec et la santé publique pour voir si on ne pourrait pas faire un petit quelque chose. De notre côté, on analyse divers scénarios, mais, pour l’instant, c’est le néant», a affirmé le coprésident du comité organisation de l’événement, Robert Desjardins.