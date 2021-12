Le réseau de la santé demeure inquiet malgré les nouvelles mesures

Les nouvelles mesures sanitaires annoncées par le gouvernement Legault n’ont pas fait disparaître l’inquiétude qui persiste chez le personnel du réseau de la santé.

«On continue de travailler, puis on continue de se présenter au travail, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile», a déclaré à TVA Nouvelles l’intensiviste à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, Dr Joseph Dahime.

Des spécialistes se questionnent sur les moyens pris pour protéger les établissements de santé et éviter les lacunes qui ont causé leur perte au début de la pandémie.

Dans une lettre dont TVA Nouvelles a obtenu copie, la FIQ demande au ministre de la Santé de réactiver l'ensemble des mesures de contrôle des infections dans le réseau, après un certain relâchement au cours des derniers mois.

«Les équipements de protection individuelle, les N95, l'instauration de zones chaudes et tièdes, des équipes dédiées», énumère la vice-présidente de la FIQ, Isabelle Groulx.

«S'il commence à y avoir des éclosions dans les hôpitaux et qu'on est à risque de perdre d'autres équipes, s'il ne faut pas rehausser, par exemple, le niveau de masques qu'on porte, par exemple», précise l’urgentologue Alain Vadeboncoeur.

«La CNESST avait déjà recommandé qu'on porte des N95 dans toutes les zones où il pourrait y avoir un certain risque», ajoute le Dr Vadeboncoeur.

Au cabinet du ministre Christian Dubé, on souligne qu'il n'y a pas de nouvelles directives et que c'est à la Santé publique de trancher sur l'utilisation des masques.

