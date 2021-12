Legault n'a pas le choix de donner et de reprendre

Beaucoup de personnes sont fâchées que le gouvernement de François Legault ait autorisé 20 personnes pour les partys de Noël et qu’il soit revenu sur sa décision par la suite en les réduisant à 10 personnes. Pourquoi nous a-t-il donné un faux espoir ? N’aurait-il pas pu laisser ça à 10 puisqu’il savait qu’il y avait un risque de flambée des cas ? Or, saviez-vous qu’en matière de privation de droits et libertés qu’il n’a pas le choix de faire ça ?

Quand on parle d’état d’urgence sanitaire et de loi sur la santé publique qui vient diminuer nos droits et libertés pour la protection de la santé de la population, on n’a pas le choix de jouer au yoyo.

En effet, nos droits et libertés sont fondamentaux et la seule raison que le gouvernement peut nous les retirer en ce moment c’est pour nous protéger. Les droits des uns s’arrêtent ou ceux des autres commencent. C’est quand même du jamais vu ce qui se passe en ce moment. Qui aurait pensé que le gouvernement puisse nous dicter comment agir dans notre quotidien et dans nos résidences. Le gouvernement est dans notre chambre à coucher comme l’expression le dit bien. Qui aurait pu penser que le gouvernement nous dirait comment fêter Noël deux années de suite. Eh bien, s’il peut le faire selon la loi, il y a quand même des règles à suivre pour ne pas qu’il y ait d’abus.

Pour pouvoir avoir ce genre de pouvoir et nous priver de nos droits, à l’inverse la règle dicte que dès qu’il le peut, le gouvernement doit nous redonner ces précieux droits qu’il nous a retirés quitte à les reprendre par la suite si la situation s’aggrave à nouveau et une protection est encore nécessaire.

En fait, dans l’état d’urgence sanitaire le gouvernement ne peut pas agir en prévention ou «au cas que ça empirerait». Il se doit de retirer nos droits seulement lorsqu’il n’a aucune autre solution et il doit nous les redonner à la minute ou il le peut. Dans le cas inverse, s’il se complaît en laissant en place des mesures de privations de droits individuels lorsqu’elles ne sont plus absolument nécessaires, il s’expose à ce que les tribunaux sanctionnent ces règles ou la manière qu’il a agi.

Dans ce cas, c’est ce qu’il a fait. Les gens voulaient prévoir leurs partys de Noël. Le gouvernement avait une certaine pression pour ne pas être trop dernière minute. Au moment de la décision, la situation épidémiologique le permettait et ils ont autorisé plus de personnes. Maintenant avec la flambée des cas et le variant omicron, ils doivent resserrer encore. Malgré que ce soit décevant, ce n’aurait pas été légal de rester sobre et de ne pas autoriser 20 personnes quand c’était possible afin de ne pas décevoir la population s’il avait à revenir sur sa décision.

Soyez donc indulgent. On n’aimerait pas voir un gouvernement ne pas nous redonner nos droits quand c’est possible seulement pour ne pas qu’on soit déçu par la suite. Cette manière de faire serait beaucoup plus grave.