Les restaurateurs assommés par les nouvelles restrictions sanitaires

Les nouvelles restrictions sanitaires annoncées par le premier ministre, François Legault, jeudi soir ont semé l’émoi chez les restaurateurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui n'ont plus le cœur à la fête.

Dès lundi, ils devront fonctionner à 50 % de leur capacité.

«On dirait que c'est tout le temps les mêmes qui payent. On a fait notre part, on s'est plié aux conditions, on a fait les registres, on a mis nos tables aux bonnes distances. Malgré tout, on a encore des coupures. À 50 %, un restaurant, désolé, mais on n'est même pas capable de survivre», a affirmé Charles Roberge, copropriétaire du restaurant «Aux Deux As», situé dans l'arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay.

«Je tombe à 30-35 personnes dans mon restaurant, ce qui est très peu», a-t-il ajouté.

Alors qu'ils venaient à peine de recommencer à respirer, c'est une autre tuile qui tombe sur la tête des restaurateurs.

«Très décourageant, on ne se le cachera pas... Moi, j'ai une capacité de 200, donc je tombe à 100 personnes», a indiqué la propriétaire du «Resto Roberto» de Chicoutimi, Patricia Delisle.

Pour respecter les consignes du gouvernement, des réservations devront être annulées. Cette diminution de la clientèle entraînera des coupures de personnel. Sans compter les pertes engendrées pour les propriétaires des restaurants, qui ont déjà de la difficulté à garder la tête hors de l'eau depuis le début de la pandémie.

Au restaurant «Aux Deux As», où il y a également un service de traiteur, c'est un double choc à encaisser.

«Le téléphone ce matin a commencé à sonner pour des annulations. Encore des pertes, quand on commençait un peu à voir la lumière au bout du tunnel», a soutenu Charles Roberge, découragé. «On en a une justement tantôt qui a annulé; 150 personnes», a-t-il ajouté.

Les annulations ont aussi commencé à s’accumuler à la boucherie «Raymond et André» de Chicoutimi alors que certains clients font séparer leur buffet pour éviter de décommander. «Ils rapetissent la tourtière, au lieu d'en faire une grosse pour 25 personnes, ils en font faire quatre petites pour cinq personnes. Ils font fractionner leurs sandwichs pour distribuer à leur famille. Je trouve cela très gentil d'avoir pensé à ça», a expliqué le propriétaire Sylvain Gauthier.

Dès lundi, les centres commerciaux, commerces et boutiques devront aussi limiter leur achalandage. «La dernière fois, le gouvernement disait un nombre de clients par pied carré. On avait calculé avec la superficie du magasin. Là, 50 %, c'est quoi», s’est questionné le directeur du magasin «Eugene Allard».

«C'est ambigu, ce n'est pas clair. En restaurant, tu sais que tu as 200 places. Nous, en magasin, je ne sais pas c'est quoi ma capacité maximale. Je ne sais pas ce que je vais faire lundi», a lancé le propriétaire de la boucherie «Raymond et André».