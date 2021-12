Les Saguenéens à court de moyens face au Phoenix

Les Saguenéens de Chicoutimi ont subi la défaite par la marque de 5-3 aux dépens du Phoenix de Sherbrooke, vendredi soir, à Sherbrooke. Les Sags ont été coulés par plusieurs buts étranges des Oiseaux.

« Notre gestion de la rondelle n’était pas à la hauteur de ce qu’on a fait dans les derniers matchs. Quand on joue sur une plus petite glace, il y a une adaptation à avoir. On affrontait une équipe rapide et l’adaptation est un point clé contre ce type d’équipe là. Ce soir, ça a fait défaut », a expliqué l’entraineur-adjoint, Bryan Lizotte, lui qui remplaçait Yanick Jean derrière le banc.

C’est le Phoenix qui a ouvert le pointage dans ce match. Un lancer de la ligne bleue dévié par Justin Gill a trompé la vigilance du gardien de Chicoutimi Kevyn Brassard.

Sherbrooke en a rajouté un peu plus tard en première. Au départ en arrière du filet, la rondelle a frappé quelques bâtons pour se frayer un chemin dans la cage de Brassard.

Félix Lafrance a ensuite réduit l’écart à 2-1 avec son 22e but de la présente saison. Stéphane Huard a finalement redonné une avance de deux buts à son équipe en complétant un beau jeu d’Israel Mianscum.

Comme s’il n’y avait pas déjà assez de filets marqués dans cette première période, Thomas Belgarde en ajouté un autre pour porter la marque à 3-2.

Lafrance inarrêtable

Félix Lafrance n’avait pas terminé son spectacle en milieu de deuxième. Le premier pointeur de la LHJMQ a fait bouger les cordages pour une deuxième fois dans ce duel afin ramener tout le monde à la case départ.

Malheureusement pour les partisans des Bleuets, les hommes de Stéphane Julien sont revenus à la charge avec dix minutes à jouer pour prendre les devants 4-3.

Le Phoenix a finalement complété la marque dans un filet désert pour terminer ce match avec un gain de 5-3 en poche.

Une troisième difficile

« En troisième, ils ont vraiment eu le dessus sur nous. Ils nous ont mis beaucoup de pression et on a eu de la misère à gérer ça », a avoué Lizotte.

Le Phœnix a pris d’assaut la cage de Brassard en troisième. Au dernier tiers, les locaux ont dirigé pas moins de 24 rondelles en direction du filet des Saguenéens.

Les Sags disputeront un deuxième match d’affilé sur la route samedi, alors qu’ils affronteront les Tigres de Victoriaville à 16 h.