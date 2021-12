L'iceberg de la pandémie et le paquebot de la santé

Il est difficile de blâmer directement le gouvernement du Québec pour les milliers de décès, survenus en surplus ici, au plus fort de la pandémie.

Les réformes centralisatrices bâclées, qui ne reposaient sur aucun précédent dans le monde, très peu discutées dans les enquêtes en cours, expliquent en bonne partie la surmortalité chez nos personnes vulnérables. Depuis 2015, les dirigeants en santé sont nommés centralement et suivent aveuglément, indépendamment des besoins locaux, les directives du MSSS. Notre réseau de santé est placé depuis sans réelle représentation de ses utilisateurs, ni critique constructive. Ces réformes ont consacré la mobilité du personnel, la perte de la gestion de proximité, la perte du sentiment d’appartenance et la perte de la fierté des employés et des bénévoles.

La bureaucratisation

L’hyper bureaucratisation du système a bien montré qu'il est difficile d'accomplir des tâches normalement simples comme acheter une imprimante ou une poubelle. Difficile aussi d'attirer des employés avec de moins bonnes conditions de travail que dans la restauration et le commerce au détail. Il est à l'évidence devenu rare de trouver des gestes d'imputabilité dans le système actuel.

Notre réseau de santé est complexe et défaillant, doté d’une faible capacité d’adaptation, où le mur-à-mur est roi, plutôt que le sur-mesure. Ainsi, on ne peut pas faire l’économie d’une Commission d'enquête publique indépendante, même en cette année pré électorale, car des vies sont en jeu. Les détracteurs disent qu'il y a des enquêtes en cours. Cependant, elles comportent une image partielle, anecdotique et même contradictoire.

Cette future commission ne peut pas être confiée à des fonctionnaires. Par exemple, dans le dossier de la construction, on a vu des fonctionnaires fautifs et même malveillants. Ne soyons pas naïfs, la santé compte pour plus de la moitié du budget de l'État. C'est majeur pour les lobbys des affaires, souvent hors Québec, à la recherche de bonnes affaires. Évidemment, on n'aurait jamais mandaté des fonctionnaires municipaux pour piloter la Commission Charbonneau.

Il est peu utile de décrire les ratées du système déjà bien documentées (Herron, Liverpool, Ste-Dorothée...). Devant le vieillissement de la population québécoise, on a besoin de toutes les ressources mobilisables: celles du public, du privé et du communautaire. Toutefois, il faut des règles contractuelles claires au plan clinique ainsi que des mesures de soutien efficaces. Effectivement, si un milieu ferme à cause de l'inaction de l'État, c'est le secteur public qui doit prendre à sa charge les usagers, malheureusement à déraciner de leur milieu à très grands frais.

Un ministère des Soins de longue durée

Le système public de santé, déjà fortement hypothéqué de nombreuses difficultés, ne peut pas faire la sourde oreille à la mise en place de normes nationales en hébergement et en soins de longue durée (ratios, salaires, etc.). De la même façon, un décret salarial applicable à tous les employés des secteurs privé et communautaire est incontournable pour diminuer la mobilité, renforcer la sécurité et assurer l'équité entre les personnes.

De plus, la création dans chacune des régions du Québec d'un établissement autonome avec la seule mission soins et hébergement est requise. Au surplus, nous devons consacrer un ministère des Soins de longue durée comme en Ontario, plutôt qu'un titre de ministre responsable avec trop peu de pouvoir.

Pour un même besoin, un résident doit bénéficier de la même qualité de service et du même niveau de ressources, dans le respect de la capacité de payer des contribuables, peu importe le lieu de son hébergement, surtout s'il est sous la responsabilité (référence) de l'État québécois.

André Prévost, Chargé de cours à l’ÉNAP, ex-directeur CHAU Hôtel-Dieu de Lévis et ex-conseiller politique aux aînés du MSSS