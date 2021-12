Passer Noël à la DPJ: le souhait de Bertrand

Pendant que nos soirées des Fêtes seront moins fréquentées qu'on aurait pu le souhaiter, imaginez le climat pour un jeune homme de 15 ans condamné à passer Noël seul dans une unité fermée d'un centre jeunesse.

Bertrand est arrivé au Centre jeunesse du Mont Saint-Antoine 2018, lorsque sa mère ne pouvait plus en prendre soin. Il était devenu violent, même avec son petit frère.

«J'avais comme des problèmes, raconte-t-il à TVA Nouvelles. Dans le fond, je frappais dans les murs, je lançais des affaires.»

L'adolescent avait aussi de problèmes à l'école.

«Je n’étais pas capable de rester en classe. Des fois, je faisais le con et je me faisais sortir. J’ai eu beaucoup de suspensions. Cette année, j'en ai eu moins.»

Bertrand a compris qu'il répétait les comportements violents de certains conjoints de sa mère. Ceux-ci posaient des gestes rudes à son endroit. Un des compagnons lui a même lancé un bâton par la tête.

«Il m'a déjà frappé aussi», avoue-t-il.

Des progrès

À la DPJ, les éducatrices lui ont appris à gérer son anxiété et ses crises. Ceux encadrent le jeune homme ne tarissent pas d'éloges à son endroit.

«C'est un jeune qui a énormément progressé à l'intérieur des derniers six mois. C'est un jeune qui accepte de parler de ce qu'il a vécu. Ça l'a libéré de toutes ses émotions négatives», note une intervenante du centre.

Bertrand n'a jamais connu son père et vient d'un milieu défavorisé où certains besoins fondamentaux étaient négligés.

«J'avais faim, mais on n'avait pas beaucoup de nourriture. On avait de la nourriture strictement pour les repas. J'avais vraiment faim, mais on n'avait pas beaucoup d'affaires pour manger.»

À quelques jours de la période des Fêtes, il ignore combien de temps il passera au centre jeunesse. Il a pris du retard à l'école et ne sait pas non plus ce qu'il fera plus tard.

Et que souhaiterait-il avoir à Noel?

«D'avoir une meilleure vie, je ne sais pas comment l'expliquer», dit celui qui ne verra pas sa mère.

«Ça me fait vivre de la tristesse, pas mal.»

À bien y penser, cet amateur de hockey aimerait bien aller voir son équipe préférée, les Canadiens de Montréal. Ce que la Fondation des centres jeunesse aimerait beaucoup, c'est obtenir des guitares pour offrir des cours de musique à Bertrand et ses amis.

Vous pouvez faire un don ici.