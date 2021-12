Région de Québec: la hausse des cas se poursuit

La nouvelle mise à jour de la situation sur la COVID-19 dans la région démontre que le virus continue de se propager rapidement. Partout, les chiffres sont à la hausse. Dans la Capitale-Nationale, on est passé de 171 à 229 nouveaux cas, jeudi. De son côté, Chaudière-Appalaches a fracassé un nouveau record avec 308 nouveaux cas, soit 20 cas de plus que la veille.

On ne sait pas encore si le variant Omicron est présent à Québec et si oui, dans quelle mesure.

«Nous n'avons pas de confirmation pour l'instant et nous sommes en attente de résultats d'activités de criblage et de séquençage», a affirmé Mélanie Otis, coordonnatrice aux relations médias au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Au Québec, on compte 13 cas confirmés du nouveau variant et 309 cas présomptifs.

Entre-temps on intensifie les activités pour distribuer le plus possible de 3e dose.

«Pour l'administration de la dose de rappel, nous allons effectivement augmenter nos espaces de vaccination», a-t-elle ajouté en soulignant que les détails suivront sous peu.

En ce moment, la vaccination pour la 3e dose s’adresse aux personnes de 70 ans et plus, des personnes immunosupprimées, des malades chroniques, des femmes enceintes et des travailleurs de la santé. Il faut ajouter à cela la vaccination des jeunes de 5 à 11 ans.

Les résidents des CHSLD et des RPA ont déjà reçu la dose de rappel.

«Notre capacité de vaccination est également établie en fonction de la disponibilité de la main d'œuvre, qui demeure un enjeu important. Notre priorité actuellement est de dégager toutes les ressources possibles pour administrer la dose de rappel», a ajouté Mme Otis.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a besoin d’environ 200 injecteurs et évaluateurs.

«Depuis plusieurs jours, nous avons multiplié les appels à la population et cela porte fruits. Nous avons reçu plus de 150 candidatures, qui sont traitées actuellement.

Dès que de nouvelles personnes sont embauchées et formées, nous ajustons notre offre de vaccination, et ce de façon continuelle. Par exemple, dans les prochaines heures, nous serons en mesure d'ajouter 500 rendez-vous au centre de vaccination de l'Université Laval d'ici le 31 décembre. Nous invitons donc les gens à vérifier régulièrement la disponibilité des rendez-vous sur la plateforme Clicsanté», souligne-t-elle.

Plusieurs professionnels peuvent procéder à l'injection, dont les chiropraticiens, les diététistes ou nutritionnistes, les ergothérapeutes, les hygiénistes dentaires, les orthophonistes et plusieurs autres. Pour offrir ses services, consultez l’adresse : www.ciussscn.ca/jevaccine

