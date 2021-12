Un bébé de moins de deux mois décède des suites de la COVID

Un bébé de deux mois est décédé des suites de la COVID-19, a annoncé le CHU de Sainte-Justine, vendredi en fin d’après-midi.

«L’enfant, en bonne santé à sa naissance, avait été hospitalisé aux soins intensifs récemment en lien avec la COVID et a succombé le 16 décembre dernier», peut-on lire dans un communiqué.

L’hôpital, qui ne fournira aucun détail «en raison des aspects hautement confidentiels», a tenu à rappeler que les nourrissons sont plus à risque de complications liées à la COVID-19 et que des mesures de prévention de transmission du virus sont nécessaires, telles que la réduction des contacts, le port du masque, le lavage des mains, le respect de la distance de deux mètres et la vaccination des proches.

