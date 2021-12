Un Canadien poursuivi pour 68 M$ aux États-Unis

Un ancien avocat canadien est poursuivi pour 68 millions $ aux États-Unis pour son implication dans un stratagème de fraude par le biais de sociétés-écrans offshore.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a indiqué que Fred Sharp devrait payer 24 M$ US de pénalités, 21,8 M$ US en dédommagement et 7,2 M$ US d’intérêts, selon une enquête de CBC.

Principal intermédiaire canadien à l’étranger dans la fuite des Panama Papers, Sharp est présenté comme le cerveau d’un réseau de fraude rodé depuis une décennie, précise le réseau CBC.

Les autorités américaines soutiennent que Sharp a mis en place un réseau de plus de 1100 sociétés-écrans offshore pour permettre ses clients d’échapper au fisc.

L’ancien avocat de Vancouver suspendu du barreau en 1995 n’a pas contesté les poursuites civiles contre lui.

Le tribunal américain n’a pas encore statué sur la requête de l’agence fédérale, alors que Sharp et deux autres Canadiens font face à des accusations criminelles.