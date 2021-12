Un décrochage à ce moment-ci serait une erreur

Cette vague est de trop. Les gens qui annulent voyages et rassemblements ces jours-ci prennent tout un coup sur la gueule. François Legault a rivé le clou hier. Ayant accepté certaines contraintes temporaires, nous nous étions faits à l’idée que certaines contraintes ne reviendraient plus.

La COVID-19 nous réservait une autre mauvaise surprise : une vague de Delta combinée à l’arrivée d’un nouveau variant contagieux. Pour l’instant, ce n’est pas du tout la catastrophe dans les hôpitaux. Cependant, une analyse de la mimique de nos ministres nous donne un aperçu des scénarios inquiétants qui leur ont été présentés.

Prudence naturelle

Des indications préliminaires montrent que le variant Omicron pourrait s’avérer moins sévère et moins mortel. Si cette hypothèse optimiste se confirme, nous allons tous célébrer, nos élus les premiers.

En attendant, plongés dans l’incertitude, nos gouvernements n’ont d’autre choix que d’appliquer un principe de précaution. Vaut mieux être trop prudent que provoquer une crise dans les hôpitaux. C’est le sens des mesures annoncées cette semaine par Ottawa et Québec.

Être déçu, c’est normal, surtout que cette vague arrive tellement vite. (Quoiqu’on l’avait vu venir en Europe depuis un mois). Pour le commun des mortels, cela se vit comme une mitraille de mauvaises nouvelles depuis 10 jours. De demi-journée en demi-journée, le portrait change et les règles suivent.

Il faut néanmoins rester positif. Pas positif dans le sens de béatement heureux devant tant de problèmes et de déceptions. Positif dans le sens de remettre les choses en perspective : tout ne va pas si mal.

J’entends des gens débobinés avoir le goût de tout jeter par-dessus bord. On nous avait promis que le vaccin allait tout régler ! Toutes les mesures, ça ne vaut rien ! Un décrochage à ce moment-ci constitue une erreur et la meilleure garantie que nos malheurs se prolongent.

Les faits sur l’automne

Jusqu’à la semaine passée, l’automne se passait fort bien. Depuis la fin août, nous avons navigué entre 500 et 1000 cas de COVID-19 quotidiennement. Dans les vagues passées, avant la vaccination, de tels chiffres suffisaient à engorger les hôpitaux et forçaient des fermetures.

Pendant trois mois à partir du 1er septembre, nous avons vécu presque normalement. Le masque est déplaisant et quelques autres contraintes ont été critiquées. Or, les écoles, les restaurants, les commerces, et les salles de spectacle ont été ouverts et fréquentés.

Le nombre d’hospitalisés est demeuré sous contrôle et les choses auraient été encore plus faciles sans la contribution disproportionnée des non-vaccinés. Je sais que ça choque de le dire, mais la vérité a ses droits.

La vague actuelle accélère d’autres prises de conscience. L’importance de donner la dose de rappel et d’outiller notre population en tests rapides. Ces leçons vont demeurer après.

En somme, je serai à contre-courant cette semaine en affirmant que malgré tout, nous avançons dans la lutte à la pandémie.

Nous gagnerons la guerre, mais pas toutes les batailles. L’ennemi est tenace.