«Une catastrophe»: les restrictions sanitaires créent une onde de choc dans les salles de spectacles

Les exploitants de salles de spectacles sont anéantis à la suite de l’annonce du gouvernement de réduire leur capacité de 50 % à cause de la flambée des cas de COVID-19 et, la mort dans l’âme, ils se préparent une fois de plus à reporter des centaines de représentations.

« C’est une catastrophe », a déclaré le propriétaire de l’Olympia de Montréal, Patrick Lévy.

« Réduire la capacité d’une salle vendue au maximum de sa capacité, devoir choisir qui va entrer dans la salle ou pas, c’est un casse-tête impossible. La meilleure solution est de reporter encore, comme on a fait depuis deux ans », a-t-il ajouté.

« C’est ingérable », a soupiré la directrice du Capitole de Québec, Dominique Thomas, avant de participer à une rencontre d’urgence avec d’autres dirigeants de Québecor Groupe Sports et divertissement.

Il aurait préféré fermer

C’est encore plus difficile pour les salles qui ont un parterre en admission générale puisque les spectateurs devront tous être assis et masqués, sauf pour boire et manger.

« J’aurais préféré qu’on nous ferme tout simplement », a ragé Michel Sabourin, président du Club Soda et porte-parole de l’Association des salles de spectacles indépendantes du Québec (ASSIQ).

C’est sans compter que même si les concerts ont lieu, des clients risquent de craindre d’y assister.

« Je m’attends à une avalanche de demandes de remboursement », a pour sa part prédit le président de l’organisme Rideau, David Laferrière.

Des spectacles en suspens

Des décisions difficiles attendent donc les diffuseurs et les producteurs au cours des prochaines heures. Que faire, par exemple, des concerts des Cowboys Fringants prévus d’ici la fin de l’année, dont la supplémentaire au Centre Bell, le 27 décembre ?

La situation sera évaluée avec le groupe, aujourd’hui, nous a-t-on dit chez evenko.

D’ailleurs, le groupe evenko pourra-t-il maintenir intact son copieux agenda du mois de février, au Centre Bell, où sont attendus successivement The Offspring, Billie Eilish, Imagine Dragons, Elton John et Dua Lipa ?

Le producteur Martin Leclerc a déjà tranché : les tournées québécoises des artistes européens Yves Duteil et Salvatore Adamo, prévus en mars et avril, seront reportées à cause des coûts associés à leur venue.

« Je ne peux pas faire venir des artistes étrangers avec des équipes de 15-20 personnes sans savoir quelles seront les normes en février et mars », a expliqué M. Leclerc.

Dans le cas d’Adamo, c’est la quatrième fois que sa visite au Québec est reportée.

– Avec la collaboration de Sarah-Émilie Nault

Un coup dur...

« C’est un dur coup. On avait un bel élan dans les cinémas depuis deux mois qui nous permettait d’espérer un retour à la normale. Clairement, cet élan est brisé. Je comprends la situation, mais c’est difficile à encaisser. »

– Éric Bouchard, coprésident de l’Association des propriétaires de cinémas du Québec

« Ça ne me fait pas plaisir, mais je peux vivre avec. Ce qui me dérange le plus, ce n’est pas de passer à 50 % de notre capacité, c’est plutôt le message que ça envoie à la population sur la sécurité dans nos salles. »

– Vincent Guzzo, président des Cinémas Guzzo

« Encore une fois, c’est le milieu culturel et les restaurants qui écopent. On a 25 000 billets en circulation jusqu’en avril. On est pris par surprise, j’ai 60 000 $ de frais fixes à couvrir. Repartir une salle de spectacle après un an et demi de fermeture, c’est extrêmement complexe. Je suis anéanti. »

– Michel Sabourin, président du Club Soda

« On a l’impression de rejouer dans un mauvais film et on sait l’ampleur du travail que ça demande de reporter des événements. Ça va représenter beaucoup de logistique dans les prochains jours et les prochaines semaines. »

– Jean-François Ermel, directeur du marketing du Grand Théâtre de Québec

