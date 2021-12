Ville de Québec: le budget de fonctionnement 2022 voté à la majorité

Malgré l’opposition de quatre conseillers municipaux, le budget de fonctionnement 2022 de la Ville de Québec a été voté, vendredi après-midi, à la majorité des élus.

Le budget a été largement adopté par tous les conseillers de Québec forte et fière et ceux d’Équipe Marie-Josée Savard. Seuls les trois conseillers de Québec 21 et le nouveau conseiller indépendant, Stevens Mélançon, se sont exprimés contre le premier budget Marchand.

Réunis de façon virtuelle en séance extraordinaire, le maire et les 21 conseillers municipaux ont donc approuvé premier budget déposé par la nouvelle administration Marchand à peine quelques semaines après le scrutin du 7 novembre.

M. Marchand a pris la parole pour dire être «mal à l’aise» avec l’expression «premier budget Marchand». Selon lui, il est «trop réducteur d’attribuer le budget à un seul individu». Il a également insisté sur la collaboration entre les quatre partis municipaux au cours des derniers jours.

Claude Villeneuve, chef de l’opposition, a confirmé dès le début de la séance que les élus de sa formation politique voteront en faveur du budget en rappelant que le document a été largement préparé par l’administration précédente dirigée par Régis Labeaume.

Éric Ralph Mercier, chef de Québec 21, a dit que sa formation politique votera contre le budget. Il a évoqué «la fausse bonne idée» du crédit de taxes de 10% aux commerçants et la dette nette de la Ville «qui sera en 2025 (325 millions$ de plus que ce qu’on prévoyait il y a 4 ans».

Malgré certaines réserves, la cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, a voté en faveur du budget 2022.

PIQ et RTC

Le Plan d’investissement quinquennal (2022-2026) a également été largement voté par les conseillers municipaux. Seuls cinq élus – les trois de Québec 21, l’indépendant Stevens Mélançon et Jackie Smith – ont voté contre en évoquant des raisons diverses.

Pour Québec 21, c’est l’apparition d’une fiche consacrée au tramway qui a motivé leur choix. Du côté de Mme Smith, ce sont essentiellement les investissements pour la Zone d’innovation Littoral Est (ZILE) et pour l’incinérateur qui expliquent son vote défavorable.

D’autre part, le budget et le PIQ du Réseau de transport de la Capitale (RTC) ont été votés à l’unanimité des élus.