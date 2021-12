Ville de Québec: Jackie Smith favorable au budget 2022, mais contre le PIQ

La chef de Transition Québec, Jackie Smith, votera ce vendredi après-midi en faveur du budget 2022 de la Ville de Québec, mais elle s’opposera au Plan d’investissement quinquennal (PIQ) de la municipalité.

• À lire aussi: Les anti-troisième lien interpellent les maires du Québec

• À lire aussi: Bébé secoué à Québec: une femme arrêtée pour homicide involontaire

C‘est ce que la conseillère municipale de Limoilou a fait savoir, vendredi matin, par voie de communiqué de presse puis, de façon plus explicite, dans un post sur Facebook.

Même si elle estime que le budget 2022 de la Ville «ne va pas assez loin», notamment en matière d’environnement, Mme Smith a dit vouloir «donner la chance au coureur» et a affirmé être «consciente du peu de marge de manœuvre dont disposait M. Marchand» qui a été assermenté il y a à peine un mois comme nouveau maire.

C’est pour cela qu’elle votera en faveur du budget de fonctionnement de la Ville et du Réseau de transport de la Capitale (RTC) ainsi qu’en faveur du PIQ du RTC, a-t-elle expliqué.

Contre le PIQ

Par contre, Mme Smith votera contre le PIQ de la Ville, car ce dernier comporte «des investissements qui vont fondamentalement à l’encontre des intérêts des citoyennes et citoyens de Limoilou». La conseillère a décrié les sommes consacrées à la Zone d’innovation Littoral Est (ZILE) ainsi que les investissements dans l’incinérateur et la vente de vapeurs de celui-ci. «J’ai un profond malaise avec le fait de vendre cet exercice budgétaire comme un budget ‘vert et solidaire’ sur toutes les tribunes», a-t-elle laissé tomber.

Tout porte à croire que le budget 2022 à la Ville de Québec sera voté ce vendredi après-midi.