GALIPEAULT, Pierre



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 14 décembre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Pierre Galipeault, fils de feu Thérèse Michaud et de feu Jean-Paul Galipeault. Il demeurait à Québec.de 13h à 14h30.Il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Ève (Simon Charles Côté) et Alexandre (Tamara Galipeault); la mère de ses enfants, Danièle Provencher; ses petits-enfants : Antoine Galipeault-Paquet (Karelle Piola), Justine Galipeault-Paquet, Simon et Émilia Galipeault; sa sœur Marie (feu Marc Choquette), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis dont ceux de la Résidence St-Patrick. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence St-Patrick pour les bons soins prodigués ainsi que toutes leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8, 418 682-6387, en ligne au www.coeuretavc.ca