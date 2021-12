CANTIN, Louis-Philippe



Entouré de ses enfants, Louis-Philippe nous a quittés paisiblement le 14 décembre 2021, à l'âge de 80 ans, époux de feu Monique Alain, conjoint de madame Mme Renée Laberge, et fils de feu monsieur Étienne Cantin et de feu madame Marie-Anne Parent. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule mardi 21 décembre 2021, de 18h à 20h, le mercredi 22 décembre 2021, de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Renée; ses enfants: Martin (Linda Perreault), Michel (Marie-Josée Couture), Sylvie (Rafael Gazquez) et Nicolas (Annie Robichaud); ses petits-enfants: Samuel, Anthony, Simon, Charles-Olivier, Vincent, Félix et Kalyna; le beau-fils de Nicolas, Alexandre Arsenault; ses sœurs: Gisèle et Marie-Thérèse; ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, les enfants de sa conjointe Renée ainsi que ses amis. Un sincère remerciement aux différentes équipes médicales de l'hôpital Ste-Marie de Trois-Rivières qui lui ont prodigué des soins et accompagné ses proches durant les 2 dernières semaines, plus précisément, l'unité des soins palliatifs accompagnée des bénévoles de la Maison Albatros.Papa, tu étais pour nous un homme de cœur qui nous a témoigné de l'affection et de la gratitude jusqu'à tes derniers moments. Nous te remercions profondément d'avoir contribué à notre bonheur en nous transmettant des valeurs qui t'animaient, comme l'humour et la générosité. Tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs. Bon voyage. Ta famille qui t'aime.Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation de l'hôpital de Trois-Rivières, en choisissant l'unité des soins palliatifs ou à la Maison Albatros.