MARCOUX, Soeur Marie-Anne

S.C.S.L.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 16 décembre 2021, est décédée sœur Marie-Anne Marcoux, en religion sœur Marie-Léon, sœur de la Charité de St-Louis. Elle était âgée de 99 ans dont 71 ans de vie religieuse, fille de feu dame Clara Turgeon et de feu Léon Marcoux. Elle demeurait à Lévis et elle était native de Beaumont, Qc. Elle laisse dans le deuil les membres de sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis, et leurs personnes associées. Elle était la sœur de feu Jeannette (feu Lionel Labbé), feu Fernand (feu Carmen Allard), feu Paul-Émile (Jeannine Boucher), Henri, Rolland (Antoinette Bourdages, feu Lucien (feu Lorraine Deshaies), Gabrielle, Oblate, Rodrigue OMI, Béatrice, Oblate, Jean-Marie (feu Colette Pelletier), Gérard (feu Louisette Bourgoin), Rosaire (Hélène Lavallée), Antoine (Lorraine Turgeon), Jacqueline (Michel Ratté), Imelda, Arthur (Marie-Marthe Dubé); ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines. La défunte sera exposée à lade 9 h 30 à 11 h et de 12 h 30 à 14 h.inhumation au cimetière Mont-Marie, sous la direction de la Maison funéraire.