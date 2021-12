GODBOUT, Rollande Mathieu



À l'Hôpital Sainte-Anne de Beaupré, le 15 décembre 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Rollande Mathieu épouse de feu M. Marcel Godbout. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ann (Denis Laforest), Guylaine (Sylvie Marien), Clément, François ; ses petits-enfants : Maxime et Camille Laforest, Philippe Godbout, Alexandre et Laurie Godbout. Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et sa belle-sœur : Lucille (Jacques Beaupré), Jacques (Lucette Demers), feu Jacqueline (Rock Ébacher), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du département de l'unité prothétique pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc), G0A 1E0. Par téléphone au 418 827-5773 poste 2802. https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/DIM/