GAUDREAU, Jacques, s.s.s.



À l'Unité de soins l'Oasis de la résidence Les Jardins d'Évangéline à Québec, le 10 décembre 2021, est décédé à l'âge de 85 ans, le Père Jacques Gaudreau, religieux de la Congrégation du Très Saint-Sacrement. Né à Marieville le 7 mars 1936, il était le fils de Georges Gaudreau et de Dorina Hainault.La famille et les confrères recevront les condoléances à partir de 13h. Outre ses confrères, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Jean-Guy, Fernande, Nicole, Pierre, Michel, Jocelyne, Jean-Luc, Marie et Paul. Clément, Marcel et Suzanne l'ont précédé dans l'au-delà. Il laisse aussi tous ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que de nombreux neveux et nièces et amis. Sa carrière de prêtre a été marquée par une première période axée sur l'enseignement et la formation des jeunes à Métabetchouan et par le ministère paroissial à St-Julien Eymard d'Alma. Dans un deuxième temps, il a consacré ses énergies au ministère paroissial et au service de la communauté à Québec et à Montréal. Membre du trio des fondateurs de l'Association des Gaudreau d'Amérique, il a contribué à lui donner sa reconnaissance. Finalement, rejoint par la maladie, il a su faire du reste de sa vie une offrande d'amour sans réserve au Seigneur.