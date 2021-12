TANGUAY, Dr Robert



À son domicile, entouré de l'amour des siens, est décédé le 10 décembre 2021 le Dr Robert Tanguay, CSPQ, FRCSC, obstétricien-gynécologue. Il était le fils de feu Joseph-Edwin Tanguay et de feu Marie-Berthe Dessane. Il était âgé de 87 ans.Il a pratiqué en tant que médecin généraliste à Manic 5, lors de la construction du barrage. Il a fait sa spécialité à Montréal. Il a ensuite pratiqué à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à l'Hôpital Notre Dame, à l'Hôpital Charles LeMoyne pour terminer à l'Hôpital de l'Archipel aux Iles de la Madeleine. Il fut ensuite médecin suppléant en Abitibi et en Gaspésie pendant quelques années. Il fut un des artisans de la première heure de la cause du droit des femmes à l'avortement et au libre choix. Au cours de sa carrière, il a agit à maintes reprises en tant qu'expert pour Maître Jean-Pierre Ménard, ardent défenseur des patients. Il profitait de sa retraite bien méritée depuis 2007. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe de plus de 45 ans, Lorraine Bilodeau, ses enfants: Geneviève Tanguay (Lionel-Paul Gaudreau), Jean-François Tanguay (Mélanie Piché) et par alliance Marie-Claude Grenier (Bernd Beyer). Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants: Dominique Tanguay Gaudreau, Philippe Tanguay Gaudreau, Léa Tanguay et Élodie Tanguay. Il était le frère de feu Denise Tanguay (feu Bill Webster), Edwin Tanguay, Liliane Tanguay et sa belle-soeur Jeanine Bilodeau (Claude Nadeau). Il laisse également de nombreux cousins et nièces et plusieurs amis précieux. Ses proches tiennent à exprimer leur reconnaissance à l'équipe du maintien à domicile de l'Hôpital du Jeffery Hale et en particulier à la Dre Judith Germain, le personnel du CLSC de Limoilou et ses amis de longue date le Dr Roch Lapointe, Me Jean Gauvin et le Dr Pierre Viens. Les personnes qui désirent exprimer leurs sympathies par un don en souvenir à Robert Tanguay peuvent émettre un chèque à l'intention de Artère Québec, 525, boul. Wilfrid-Hamel, bureau F.117, Québec (Québec), G1M 2S8. Un reçu d'impôt sera émis par Artère Québec pour tous les dons de 10$ et plus.