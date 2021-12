ARRIGONI, Alberto



Au CHUL de Québec, entouré de l'amour des siens, est décédé le 6 décembre 2021, à l'âge de 81 ans, monsieur Alberto Arrigoni, fils de feu Celestina Godio et de feu Antonio Arrigoni. Il demeurait à Québec. Au cours de sa vie active, il a œuvré pendant plus de 50 ans dans le domaine de la restauration à Québec et à Montréal.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.Il laisse dans le deuil sa fille Michelle Arrigoni (Lee Saskatchewan Abraham); ses petits-enfants: Jason Arrigoni (Andrea Wagner), Ayla Delmage, Leighanna Saskatchewan (Ethan Bloom); ses arrière-petits-enfants: Lazlo, Creedence et Melina; son frère Raimondo Arrigoni (Nicole Vaillancourt); son neveu Steve Arrigoni; ses petites-nièces: Sabrina et Victoria Arrigoni. La famille tient à remercier très chaleureusement le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec (département de néphrologie) ainsi que celui des soins palliatifs du CHUL, pour leur dévouement constant et l'excellence des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein (section Québec), 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec (Qc) G1S 2P7, 418 683-1449.