BLAIS, Madeleine Langis



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 14 décembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée paisiblement dame Madeleine Langis, épouse de monsieur Gaston Blais. Elle était la fille de feu dame Andrée Saucier et feu monsieur Eustache Langis. Native de Matane, elle demeurait à Québec. Talentueuse et prolifique artiste peintre, elle a quitté comme une artiste, dans l'expression de ce qu'elle était de plus vrai et de plus beau. Nous la remercions pour tout et lui souhaitons une merveilleuse continuité dans toute sa lumière.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gaston; ses enfants: Gaston Jr (Sylvie Fournier) et Michèle; ses petits-enfants: Tanya (Stéphane Poirier), Stéphanie (Elisabeth Naud) et Marie-Laurence (Simon Marois). Elle était la sœur de feu Jacques (Monique Martel), feu Jean-Yves (feu Thérèse Lavoie), feu Colette (feu Fernand Laganière), feu Léopold (feu Gisèle Fortin), Maurice (feu Julie Desautels, Carmen Girouard), Andrée (feu Yves Couture) et feu Alain (feu Line Chabot); ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.