LABONTÉ, Nicole



Au Centre d'hébergement Christ-Roi à Québec, le 1 décembre 2021, à l'âge de 70 ans et 4 mois, est décédée madame Nicole Labonté, conjointe de monsieur Réjean Vaillancourt, fille de feu dame Marie-Rose Bolduc et de feu monsieur Édouard Labonté. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence du corps, au, de 10 h 30 à 13 h.L'Inhumation des cendres aura lieu ultérieurement en toute intimité avec la famille immédiate. Elle laisse dans le deuil son conjoint Réjean Vaillancourt; sa fille Nathalie et son fils Dany (Marie-Ève); ses petits-enfants: Océane, Dylan et William; ses frères, soeurs et leur conjoint(e): André, Gaétan, Gaston, Michel, Carole, Réjeanne, Normand, Denis et Julien; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Vaillancourt, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Christ-Roi pour les bons soins et leur bienveillance à l'égard de Nicole.