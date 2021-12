Accident grave dans Bellechasse: un quadragénaire lutte pour sa vie

Un homme dans la quarantaine se trouve dans un état critique après avoir effectué une sortie de route à Armagh, dans Bellechasse, tôt samedi matin.

L’incident est survenu vers 3h, près du 257, route 281 Nord. Le conducteur qui était seul à bord de son véhicule aurait perdu le contrôle de son véhicule pour une raison qui reste à déterminer.

Gravement blessé, il a été transféré d’urgence au centre hospitalier où l’on craint pour sa vie, explique la sergente Béatrice Dorsainville, de la Sûreté du Québec.

Ce tronçon de route a été fermé pour permettre à un policier en enquête-collision d’analyser la scène et d’établir les causes et circonstances de l’accident. La circulation a été rendue à nouveau possible vers 7h45, samedi matin.

Une collision entre deux véhicules dans le même secteur a arraché une mère de famille à ses enfants, en mars dernier.

Un camion de l’entreprise Dicom avait dévié de sa voie pour une raison inexpliquée, percutant de plein fouet la voiture de Dyna Chamberland, âgée de 36 ans.