Agir fait du bien

Cette semaine, de nouveaux chiffres nous sont rentrés dedans : ceux du dernier bilan des émissions de GES du Québec (en augmentation !), et ceux de la COVID, évidemment.

Ensemble

Dans un cas comme dans l’autre, faire face à ces défis exige des changements de comportements qui restreignent nos libertés individuelles.

C’est confrontant et déprimant. On n’a pas l’habitude d’accepter ce genre de contraintes au sein de nos sociétés individualistes. Surtout durant le temps des Fêtes, alors qu’on a envie de se lâcher lousse.

Mais l’inaction est encore plus déprimante et surtout intenable si on veut éviter le pire. Car oui, ça peut toujours être pire !

Heureusement, face à l’adversité, il a été démontré que de se mettre en « mode action et solution » est un des meilleurs moyens de se sentir bien. On sort ainsi de l’impuissance, qui est souvent paralysante.

Tant pour répondre à l’urgence environnementale que pour la COVID, cela implique d’être à l’écoute de la science et de faire passer le « nous » avant le « je ».

Heureusement, plusieurs études scientifiques indiquent que l’altruisme et l’engagement contribuent au bonheur individuel et collectif. Sentir qu’on n’est pas seul à agir est réconfortant.

Il est aussi démontré que ces postures mentales transforment nos actions et ultimement nos sociétés. Elles nous forcent à penser aux impacts de nos choix à plus long terme et à agir ensemble dans l’intérêt du plus grand nombre.

De nouvelles normales

Plusieurs experts s’entendent pour dire qu’on devra apprendre à vivre avec la COVID comme avec les extrêmes climatiques. Notre capacité à coopérer sera déterminante pour apprendre à être heureux malgré les épreuves.

Même si on préférerait les éviter, ces défis sont des occasions d’être créatifs pour se réinventer collectivement et se tisser de nouvelles solidarités qui nous rendront plus résilients.

On pourrait commencer par notre système de santé. Prendre soin de nous, des autres et de l’environnement est le meilleur moyen d’agir en prévention. Merci à tous ceux et celles qui sont sur la ligne de front. Vous avez toute mon admiration.