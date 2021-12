LACROIX, Gilles



Entouré de sa famille, le 9 décembre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Gilles Lacroix. Il était le fils de feu madame Ezilda Frenette et de feu monsieur Alfred Lacroix, époux de madame Rachel Anctil. Il demeurait à Charlesbourg. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Johanne et Daniel (Reyna Cano Torres); son petit-fils adoré, Anthuan; ses belles-sœurs : Denise Anctil (Serge Vivier) et Marie Lamarche (feu Léon Anctil); ainsi que plusieurs neveux, nièces de la famille Lacroix : Gérard (Claire Laliberté), Jacques (Line Potvin), Hélène, Sonia Mofette (feu Robert) et Mario (Sylvie Gagnon) et leurs enfants : Sabrina, Sophie et Élisabeth; et de la famille Vivier : Jean-François (Jessica Ducharme) et Philippe (Karine Latulippe); les membres de la famille Frédérick : Denis, Janine (feu Raynald Fiset) et France (Benoit Chiquette) et leurs enfants : Olivier (Marie-Julie), Martin (Sylvie), Catherine, Nadine (Luc) et Julie (Keven), autres parents et ami(e)s. Il était le frère de : feu Richard (feu Géraldine Cotes) et feu Jean-Charles (feu Jeannine Poulin). La famille recevra les condoléances en présence du corps à :le mercredi 22 décembre 2021 de 18h à 21h etde 8h30 à 9h30.de là au cimetière St-Charles pour la mise en terre. La famille remercie le personnel du CLSC La Source Sud pour l'attention portée et la qualité des soins.