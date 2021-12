Ce que l’on sait de «La matrice: résurrections»

Lana Wachowski, Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss ont révélé quelques éléments du quatrième long métrage de la franchise iconique.

Lana Wachowski aime garder le secret. «Neo et Trinity ont l’air bien vivants, mais leur esprit est prisonnier quelque part dans la Matrice, qui est devenue plus dangereuse. Ils n’ont aucun souvenir apparent de leur passé, et pourtant, Neo est hanté. Dans ses rêves et dans ce qu’il croit être sa vie de tous les jours, il voit des flashs de ce qui s’est déroulé dans les films précédents.»

C’est ainsi que la scénariste et réalisatrice a résumé ce nouveau long métrage, par courriel, à la publication américaine «EW».

Pourquoi faire revenir ces personnages, désormais cultes de la culture populaire, alors qu’à l’époque, Lilly et Lana Wachowski n’envisageaient qu’une trilogie... se soldant par la mort du couple? Tous les ans, les studios Warner demandaient aux sœurs si elles voulaient se pencher sur un nouveau scénario.

«Cela ne m’a jamais intéressé de continuer, a souligné Lana Wachowski lors d’un panel à Berlin l’an dernier. Puis, quelque chose de très dur s’est produit: mes deux parents sont tombés malades. Puis, un.e ami.e est mort.e. J’étais dans un deuil constant. Mon père est mort, puis cet.te ami.e, puis ma mère. Je ne savais pas du tout comment intégrer ces deuils, je n’avais jamais vécu une telle chose.»

«Puis, mon cerveau a explosé et j’ai eu toute l’histoire. Je n’avais plus ma mère et mon père... mais soudainement, j’avais Neo et Trinity, les deux personnages les plus importants de ma vie. Cela m’a immédiatement réconfortée de les faire revivre. C’est simple et c’est ce que fait l’art, et c’est ce que font les histoires. Elles nous réconfortent et sont importantes.»

Nouveaux personnages...

Neo et Trinity ont désormais Bugs (Jessica Henwick) dans leur vie, une jeune femme qui arbore un tatouage de lapin blanc. On sait que Laurence Fishburne n’a pas été contacté – c’est lui qui l’a dit – pour reprendre son personnage de Morpheus, désormais incarné par Yahya Abdul-Mateen II. Jonathan Groff tient le rôle d’un partenaire commercial de Thomas Anderson, Neil Patrick Harris de son psychanalyste, Priyanka Chopra Jonas reprend le rôle de Sati, un programme vu dans le troisième film et on reverra Jada Pinkett Smith en Niobe.

Des scènes d'action et de combat

Comme dans le premier «Matrice», sorti en 1999 – et dont l’effet «bullet-time» a révolutionné tant l’industrie du cinéma que celle des jeux vidéo –, les scènes d’action et de combat sont au rendez-vous.

Keanu Reeves a fait valoir que les cascades n’étaient pas vraiment dangereuses pour les acteurs. «Lorsque nous sommes là, ce n’est pas une cascade.»

«Keanu m’a tellement appris sur l’accord qui existe entre deux personnes qui se frappent sans se faire mal, a dit Jonathan Groff du tournage des films d’action. Lorsque notre combat s’est terminé, je me sentais profondément lié à lui d’une manière physique.»

Pour Carrie-Anne Moss, le tournage n’a pas été évident. «Il a fallu que je respecte le fait que du temps avait passé, que mon corps avait eu trois enfants. Mais j’ai également adoré ce défi.»

Et le mot de la fin ne peut revenir qu’à Keanu Reeves, alias Neo, lorsqu’il aborde la confiance qu’il a en ce film dont le tournage a débuté en février 2020. «Nous avons une réalisatrice incroyable, une visionnaire, ces rôles extraordinaires avec une scénaristique qui favorise les idées et la pensée. Un acte de foi? Nous avons beaucoup de foi dans cet acte.»

«La matrice: résurrections» fait sensation dans les salles obscures de la province dès le 22 décembre.