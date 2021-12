LAMBERT, Yvan



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 8 décembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Yvan Lambert, époux de dame Solange Bussières. Né à St- Vallier de Bellechasse, le 9 juillet 1939, il était le fils de feu Alfred Lambert et de feu Rose-Anna Côté. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle jeudi 23 décembre 2021 de 11 h à 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Monsieur Lambert laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Louise Pelletier), Manon (Guy Emond); ses petites-filles adorées: Sandrine Emond, Camille Lambert, Mikaëlle Emond; sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Sr Colette o.p, Ida Pleau (feu André); de la famille Bussières: Gilles (Micheline Asselin), Michel (Jocelyne Rochette), Lise Desmeules (feu Marc); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Yvan était également le frère de: Armande (Lucien Leclerc), Rita (Arthur Lecompte), Laval (Jessy), Gemma (Léon Carrier), Jean-Claude (Jeannine Corriveau), Yolande (Lucien Laurendeau), Ghislaine (Jean Duhamel), Clément (Suzanne Fournier) et le beau-frère de: Huguette Bussières, Claude Bussières (Huguette Gagnon), André Bussières (Huguette Mailly), Colette Bussières (Jean-Guy Picard), tous décédés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Tél.: 418-656-4999, Site: www.fondation-iucpq.org. Les funérailles sont sous la direction de