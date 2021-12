GOUPIL, Frère Raymond, FIC

(Frère René-Pierre)



Frère Raymond Goupil est décédé à l'Infirmerie de sa communauté à La Prairie le 10 décembre 2021, en toute sérénité et quiétude. Il s'y trouvait depuis quelques mois seulement. Il était âgé de 90 ans, dont 69 années en tant que Frère de l'Instruction chrétienne. Né à Sainte-Sabine de Bellechasse le 8 octobre 1931, il fait sa formation religieuse à Pointe-du-Lac. Homme intelligent et passionné, il enseigne pendant plusieurs années dans sa région : Lac Noir, Québec, St-Romuald, St-Martin, Charny, Sainte-Germaine, Donnacona, puis Chandler en Gaspésie. En 1972, il réalise son rêve et part renforcer l'équipe de la toute jeune mission du Congo. Dans un contexte peu évident de guerres et de transitions politiques, où il faut allier créativité, souplesse et détermination, il enseigne à Dungu puis devient directeur fondateur de l'Institut Bakengaie de Poko, où les élèves se forment à leur futur métier. De retour à Saint-Romuald en 1984 pour des raisons de santé, il travaille aux Éditions Etchemin puis s'engage dans une longue retraite active à la Maison Atkinson. Outre sa communauté, il laisse dans le deuil ses frères et sœur Roland, Égide, Claudette et Régis, leurs conjoints-es, ainsi que de nombreux neveux et nièces.L'inhumation se fera au cimetière des Frères à La Prairie.