Des jeux multi plateformes pour s’amuser pendant les Fêtes

Sous le sapin cette année, il y aura des consoles, des ordinateurs... et des jeux. Mais comment s’amuser avec ses amis et sa famille lorsqu’on joue sur des plateformes différentes? Voici donc notre sélection de titres, par thématique, pour vous distraire à plusieurs pendant les congés de fin d’année.

«No Man’s Sky» pour Windows, Xbox One, Xbox Series X et S, PS4 et PS5

Le plus complet des jeux multi plateformes vous entraîne aux confins de l’univers. Jouable également en réalité virtuelle si vous possédez un casque, «No Man’s Sky» vous propose de collaborer à plusieurs afin de construire des bases planétaires, d’explorer, de vous battre, en bref, de survivre. Le «social hub» permet de se réunir jusqu’à 32 joueurs.

Coopérer

Pour certains, l’intérêt des jeux en ligne est de pouvoir s’associer, collaborer et se rassembler pour vaincre un ou des ennemis communs. Voici deux titres permettant de satisfaire cette envie :

«ARK: Survival Evolved» pour Windows, Xbox One, Nintendo Switch et PS4

Vous vous retrouvez, tout nu, sur les rives d’une île peuplée de créatures, de plantes et d’insectes préhistoriques. Il vous faut donc survivre, trouver des armes, construire des bases et domestiquer des dinosaures.

«Sea of Thieves» pour Windows, Xbox et Steam

Êtes-vous un pirate dans l’âme? Un vrai? Un de ceux qui parcourent les mers, qui boivent du rhum, qui pillent d’autres navires et qui explorent les Caraïbes? Allez-y...

Trouver le coupable

D’aucuns souhaitent se plonger dans une ambiance de suspicion paranoïaque avec ces deux titres dans lesquels l’un des joueurs se livre à des manœuvres douteuses.

«Among Us» pour Android, iOS, Windows et Nintendo Switch ainsi que pour PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S depuis le 14 décembre

Une sorte de meurtre et mystère, «Among Us» réunit de 4 à 15 amis dans un vaisseau spatial. Mais attention, un – parfois même plusieurs – joueur veut tuer tout le monde. Le but est simple, identifier le méchant.

«Dead by Daylight» pour Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, ainsi que Nintendo Switch

Vous jouez à cinq. Et parmi vous se trouve un tueur sanguinaire auquel les quatre autres doivent échapper. Dans un décor de film d’horreur, les aspirants survivants doivent réparer des génératrices, soigner les autres lorsqu’ils sont blessés, etc.

Devenir quelqu’un d’autre

Lorsqu’on joue à des jeux vidéo, on a parfois l’envie irrépressible d’oublier la réalité. Voici trois titres qui offrent une échappée en «gang».

«Genshin Impact» pour Windows, PS4, Android et iOS

S’il est possible de jouer seul à ce jeu gratuit, mais qui comprend des achats internes, quatre personnes peuvent collaborer et ainsi affronter les dangers ensemble.

«Phantasy Star Online 2» pour Windows, Xbox One et Xbox Séries X/S

Gratuit, mais comprenant un système de micro achats, ce jeu permet d’aider ses amis lorsqu’ils sont confrontés à certains défis particulièrement ardus.

«Final Fantasy XIV Online» pour Windows, macOS, PS3 et PS4

Impossible de ne pas succomber à la richesse de ce titre qui se déroule sur la planète Hydaelyn.

Se battre

Mais que seraient donc les jeux vidéo sans une bonne dose de violence... ludique? Voici cinq titres aptes à satisfaire votre soif d’hécatombes virtuelles.

«Guns of Icarus Online» pour Windows, macOS, Linux et PS4

Dans un décor «steampunk», vous et vos amis êtes aux commandes d’aéronefs qui se livrent une bataille acharnée.

«Chivalry 2» pour Windows, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Séries S/X

Bienvenue dans l’ère médiévale. Au menu de ces combats en armure: épées, sièges de forteresses et pluies de flèches.

«SMITE» pour Windows, macOS, PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Jeu gratuit auquel s’adonnent pas moins de 30 millions de «gamers», «SMITE» est un jeu d’arène avec une particularité: les joueurs incarnent des dieux.

«Call of Duty» pour Windows, PS4 et Xbox One

Franchise phare du studio Activision, «Call of Duty» se décline en plusieurs jeux, notamment «Warzone», «Vanguard» ou «Coldwar»... de quoi satisfaire tout le monde.

«Fortnite: pour Windows, Xbox One, Xbox Séries X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch et Android

Le jeu «Bataille Royale» est quant à lui le plus populaire et un incontournable du genre. Il est jouable à plusieurs sur toutes ces plateformes via un compte Epic.

La perte de temps (utile) de la semaine

Dans «Dauntless», pour Windows, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, il vous faut survivre avec vos amis en tuant de gigantesques monstres. Jeu de rôle, «Dauntless» offre – oui, c’est gratuit -, des heures de plaisir.

Le carnet de liens

– «No Man’s Sky»: https://www.nomanssky.com

- «ARK: Survival Evolved»: https://playark.com/ark-survival-evolved/

- «Sea of Thieves»: https://www.seaofthieves.com/

- «Among US»: https://buy.among.us/

- «Dead by Daylight»: https://deadbydaylight.com/

- «Genshin Impact»: https://genshin.mihoyo.com/

- «Phantasy Star Online 2»: https://ngs.pso2.com/landing

- «Final Fantasy XIV Online»: https://www.finalfantasyxiv.com/

- «Guns of Icarus Online»: https://gunsoficarus.com/

- «Chivalry 2»: https://chivalry2.com/

- «SMITE»: https://www.smitegame.com/

- «Call of Duty»: https://www.callofduty.com

- «Fortnite»: https://www.epicgames.com/fortnite/

- «Dauntless»: https://playdauntless.com