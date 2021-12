KING, Theresa Campbell



C'est avec le cœur brisé que nous vous annonçons le décès de notre chère mère Theresa (Campbell) King le lundi 13 décembre à l'âge de 79 ans. Précédée par son mari bien-aimé James King, elle était la mère dévouée d'Arleen (Steve White), Tara (François-Michel Hardy), Liane (Todd Leahy) et Lorena (Richard Jacobson). Outre ses enfants, elle laisse dans le deuil ses sœurs, Anne (feu Henri Lacasse), Mary (feu Martin Conway) et Patricia (feu King Kiley). Elle est précédée par ses parents, Margaret et John Campbell, et son frère Joseph Campbell. Elle était la fière tante de nombreuses nièces et neveux. Theresa a résidé toute sa vie à Shannon, elle aimait ses amis, ses cartes et sa communauté. Sachez que votre amitié a énormément enrichi sa vie. Nous nous souviendrons d'elle pour sa force, sa gentillesse et son sens de l'humour. Si vous souhaitez faire un don à sa mémoire, nous vous suggérons la Chapelle St-Joseph située à Shannon (stjosephchapel1944@gmail.com), qui lui était très chère.La famille vous accueillera aule dimanche 19 décembre 2021 de 13 h à 15 h 30 et le lundi 20 décembre 2021 de 9 h à 12 h 30.