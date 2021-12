Gâtez votre chasseur

Il reste à peine une semaine avant que l’on puisse déballer les cadeaux que le gros bonhomme rouge à la barbe blanche aura laissés sous le sapin pour la belle fête de Noël.

Si vous n’avez toujours pas trouvé le présent qui pourrait réjouir le nemrod que vous souhaitez rendre heureux, voici quelques suggestions intéressantes qui plairont à tous les adeptes.

Pratique

À une certaine époque, la majorité des machines à pigeons d’argiles étaient manuelles ou vraiment trop dispendieuses pour les tireurs occasionnels. Voici une bonne idée de cadeau de groupe pour un adepte qui souhaiterait améliorer ses prouesses au tir à la volée. Le lance-pigeon électronique Champion Workhorse propose une grande capacité de lancée de 50 cibles volantes projetées à trois angles jusqu’à 75 verges, un design mobile et compact et une réinitialisation aux 2,5 secondes. Prix : 385 $. Sail.ca

Pour initier

Plusieurs d’entre nous avons appris les rudiments du tir en nous servant d’une pelle. L’ensemble de tir Daisy Red Ryder comprend tout le nécessaire pour un apprentissage amusant. Il inclut une arme de calibre .177 BB, un contenant avec 750 BB, des lunettes de tir et une sélection de cibles en papier. La crosse en bois avec gravure, le mécanisme à levier qui occasionne une vélocité de 350 pi/sec, le dispositif de visée métallique, etc., rendent ce modèle fort intéressant pour la relève. Prix : 90 $. Groupepronature.ca

Flotter sur la neige

À mesure que l’hiver s’installera, il sera de plus en plus ardu de se lancer aux trousses des lièvres et des perdrix à cause des accumulations de neige. Vous pourriez équiper l’être aimé avec des raquettes Olympia 31741ICE en canevas de 24 po de long par 9 po de large. Leur cadre en acier inoxydable et leur sangle à cliquet rapide conviennent aux adultes de 120 à 200 livres. Les jeunes auront du plaisir avec la version plastifiée 31808ICE de 7 x 18 po. Sac de transport inclus. Prix : 70 $ et 120 $. Latulippe.com

Pour trimballer

Le sauvaginier qui doit apporter beaucoup d’équipement jusqu’à sa cache sera enchanté de pouvoir loger tous ses accessoires dans le havresac Backpack Blind Bag de ALPS Outdoor. Le compartiment au fond du sac à dos est doublé, ce qui lui permet de rester en position verticale. D’un poids de 5 livres et d’une capacité de 43,5 litres, l’amateur d’oiseaux migrateurs sera heureux de la gibecière et des nombreuses poches pour y ranger ses étrangleurs, ses vêtements, etc. Prix : 180 $. Distributionpleinair.com

Tranchant

Le nemrod sera heureux de recevoir l’ensemble Selkirk 863 de Buck Knives qui comprend un couteau de type survie hyper tranchant en acier 420 HC de 11,7 cm avec un manche en stratifié haute pression Micarta. Un bâtonnet allume-feu en magnésium de 5,7 cm et un sifflet complètent le tout et ajoutent une touche de sécurité appréciable. L’étui rigide moulé peut être porté à la ceinture aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale. Le kit ne pèse que 7,6 onces. Prix : 169 $. Disponible chez plusieurs marchands de la Belle Province.

Pour ne rien manquer

Un choix assurément judicieux consiste à aider un nemrod à savoir ce qu’il se passe sur son site de chasse. La Link-Micro-LTE-Twin de Spypoint est la caméra cellulaire la plus populaire sur le marché. Les deux unités offertes dans l’emballage tirent profit du réseau cellulaire LTE pour améliorer leur fiabilité et leur longévité. Avec leurs quatre Del super puissants, elles génèrent des photos de 10 mégapixels en couleur le jour et en infrarouge de nuit. Deux cartes SIM et deux courroies incluses. Prix : 280 $. Sail.ca

Sur le sol

Pour agrémenter une déco rustique moderne, glissez sous le sapin un tapis avec un tissage fin photoréaliste aux couleurs riches et vibrantes mettant en vedette plusieurs de nos gibiers. Leur fabrication durable et douce au toucher est jumelée à un laminage coussiné et antidérapant au revers. Vous pouvez offrir au nemrod de démontrer son amour pour une des 16 espèces proposées dans la collection des tapis Wildlife de Green Trail, d’une taille de 36 x 24 po ou bien de 84 x 60 po. Prix : 42 $ et 166 $. Greentrail.ca

Au chaud

L’adepte qui passe des heures à attendre son trophée risque de faire face à des conditions extrêmes. Le manteau isolé réversible à motif camouflage Browning est conçu avec 80 g d’entredoublure isolante Primaloft qui gardent au chaud. Le capuchon protège des intempéries et il est doté d’une poche napoléon au niveau de la poitrine et deux poches pour les mains. Le camouflage Mossy Oak garantit une bonne dissimulation et la partie interne réversible est gris anthracite uni. Prix : 250 $. Canadiantire.ca

Jusqu’aux genoux

L’entreprise québécoise Connec a mis au point des guêtres qui empêchent la neige et l’eau de s’infiltrer dans les bottes des passionnés. Elles sont confectionnées avec un tissu à trois plis dont l’un est imperméable. L’ajustement aimanté des Snow Gaiter les maintient bien en place sous les genoux et une fermeture éclair permet de les enfiler facilement. En plus d’être silencieuses pour ne pas effrayer le gibier, elles protègent les personnes qui les portent contre les tiques. Prix : 130 $. Disponible partout dans le réseau.

Bien nettoyé

Pour aider le chasseur à la carabine à garder son arme bien propre, offrez-lui le Gun Boss Multi-Kit Real Avid. Le coffret de rangement comprend des accessoires de nettoyage haut de gamme. La tige flexible enroulable permet d’effectuer les différentes opérations. On y greffe les brosses souples ou en laiton qui servent à bien décrasser le canon et à déloger les résidus de poudre. Des tampons et des outils rehaussent ces ensembles de qualité disponibles pour les calibres .22 à .30. Prix : 45 $. Dantesport.com