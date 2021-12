Grosse acquisition pour un leader québécois

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Novatech met la main sur une firme ontarienne

Le Groupe Novatech de Sainte-Julie vient d’acquérir le fabricant de portes-patio Sunview, établi à Woodbridge, en Ontario. Il s’agit de la cinquième acquisition d’importance pour cet important acteur québécois de l’industrie des portes et fenêtres. Fondée en 1982, Novatech emploie plus de 1400 personnes. L’entreprise compte 17 usines et centres de distribution au Canada, aux États-Unis et en France. La Caisse de dépôt en est actionnaire depuis 2012.

Les Rossy vendent (encore) du Dollarama

La famille de Larry Rossy (photo) a annoncé cette semaine son intention de vendre pour près de 120 millions $ d’actions de Dollarama. Les titres appartenaient à la Fondation Rossy et au holding familial Investissements GRI. Après la transaction, la famille Rossy ne détiendra plus que 3,7 % des actions du détaillant montréalais, une participation qui vaut tout de même plus de 675 millions $. Il s’agit de la cinquième vente d’actions des Rossy depuis septembre 2019.

Nomic Bio recueille 22 millions $

La jeune entreprise Nomic Bio a bouclé la semaine dernière un financement de 17 millions $ US (21,8 millions $ CA) mené par la firme new-yorkaise Lux Capital. Fondée en 2017, Nomic a l’ambition de rendre le protéome du corps humain, soit l’ensemble de ses protéines, aussi facile à mesurer que le génome. Nomic a son siège à Montréal et une présence à Boston.

Il achète du 5N Plus

Jean-Marie Bourassa, membre du conseil d'administration de 5N Plus, a acheté cette semaine pour un peu plus de 160 000 $ d'actions de l'entreprise montréalaise. Le titre de 5N Plus, qui se présente comme un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés, a chuté de plus de 30 % depuis le début de 2021. M. Bourassa est l'ancien chef des finances de Savaria.

Trolley amasse 7 M$

La jeune entreprise montréalaise Trolley vient de recueillir 7 millions $ auprès de la firme new-yorkaise Pace Capital. Trolley offre une plateforme numérique qui facilite le paiement de fournisseurs.

IQ en remet dans Falco

Investissement Québec a conclu cette semaine un placement de 5 millions $ dans Ressources Falco. Le bras financier du gouvernement a ainsi fait passer de 3,6 à 10,1 % sa participation dans Falco, qui mène le projet aurifère Horne 5 à Rouyn-Noranda.

Vaolo récolte 5 M$

La jeune entreprise Vaolo de Québec a recueilli 5 millions $ auprès d’investisseurs privés et publics, dont le gouvernement du Québec, la Ville de Québec, le Mouvement Desjardins, le gouvernement fédéral et Filaction. Spécialisée dans le tourisme responsable, Vaolo regroupe 1500 lieux d’hébergement et 150 000 membres.