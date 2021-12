Idées de cadeaux coquins pour éveiller les sens à glisser sous le sapin (2e partie)

Voici maintenant le moment de vous présenter quelques idées de cadeaux coquins à glisser sous le sapin. L’intérêt que chaque personne porte aux jouets érotiques demeure très variable, il est donc naturel qu’ils plaisent aux un.e.s et pas aux autres ! À prendre avec un sourire au coin des yeux et surtout comme faisant partie des choix d’en utiliser ou non dans votre vie sexuelle.

Apollo Hydro Power Stroker

Photo courtoisie

environ 125 $

Il s’agit d’un masturbateur « autonome », fonctionnant à l’aide de piles. Il est doté d’une ventouse pivotante et amovible permettant un support pour son utilisation sans les mains. Le manchon est amovible et peut se remplacer. Le modèle offre 30 fonctions de vibrations et de pulsions. Cent pour cent imperméable pour varier les lieux d’utilisation.

Ironman C-RINGZ

Photo courtoisie

environ 80 $

Un jouet sans genre ni orientation sexuelle, le Ring Ironman propose un anneau pénien (cock ring) vibrant ainsi qu’un accessoire anal vibrant. Les fabricants promettent des sensations incomparables grâce à la rangée de boules vibrantes pour stimuler les testicules. Sans latex ni phtalate.

Smart Wand de Lelo

Photo courtoisie

environ 300 $

On dit de ce masseur qu’il possède la technologie intelligente SenseTouch : l’intensité des vibrations augmente en douceur et de manière naturelle au contact de la peau. De douces à très intenses, les vibrations ont la réputation d’offrir un plaisir puissant... L’appareil est sans fil, rechargeable et facile à manœuvrer sur chaque partie du corps.

Le Transformer

Photo courtoisie

environ 200 $

Ce double vibrateur flexible peut adopter de multiples formes pour permettre une variété de jeux – en solo ou avec partenaire(s). L’appareil entier est submersible et se recharge grâce à un port USB. Il possède 10 fonctions de vibrations pour rendre chaque expérience de jeu aussi différente l’une que l’autre.

Coco vibrant et manette vibrante

Photo courtoisie

environ 100 $

Les deux appareils sont vibrants, ce qui offre la possibilité de stimulations externes et internes. Dix modes de vibration sont à explorer, tant pour le coco que pour la manette – l’utilisation simultanée des deux appareils permet alors de varier les zones de plaisir à privilégier. Tous deux sont recouverts de silicone, rechargeables et munis du câble de recharge.

En vous souhaitant de très joyeuses fêtes, dans la bienveillance, le respect, le consentement et le plaisir !