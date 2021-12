Incendie dans Chaudière-Appalaches: sauvé par les pompiers... pendant sa sieste

Les pompiers ont sauvé la vie d’un homme qui dormait profondément pendant qu’un début d’incendie s’est déclaré dans son salon, dans L’islet, samedi soir.

«On est rentrés à l’intérieur, on a réveillé l’occupant, et on a réussi à éteindre le feu immédiatement», explique Richard Gauvin, directeur incendie de Saint-Adalbert.

C’est le système d’alarme d’une centrale qui a permis d’alerter le service d’incendie, car l’occupant faisait la sieste.

À leur arrivée sur les lieux, vers 17h, les pompiers ont remarqué la présence de flammes au niveau du salon. Une chandelle y aurait été oubliée.

«Sa vie a été sauvée par le système d’alarme», souligne M. Gauvin.

Le feu a été éteindu en moins de cinq minutes. Une douzaine de pompiers ont participé à l’opération.

