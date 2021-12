La courageuse et le vaillant

Le Parti libéral et le Parti Québécois ont dominé la scène politique pendant quatre décennies. L’un proposant la souveraineté, l’autre promettant de la combattre férocement, ils se sont échangé le pouvoir en accaparant toute la scène.

Fin 2021, nous en sommes rendus à nous demander si ces deux partis survivront à la prochaine élection. Pour avoir lu les bilans d’année, je dirai que le pessimisme à leur endroit est même devenu exagéré.

Oui, ils ont de gros problèmes, oui les sondages sont mauvais, mais il y a un point où l’on pousse trop dans la surenchère des « Ça va mal ». Au même titre qu’on exagère le succès de Québec solidaire. Malgré une belle visibilité, l’aiguille des sondages a peu bougé depuis l’arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois comme chef.

En cours d’année, les chefs du PLQ et du PQ ont été jugés aussi sévèrement que leur parti. Je sais bien qu’un jour ils seront jugés sur les sondages et les résultats d’élection. En attendant, j’insisterai sur des qualités personnelles que madame Anglade et monsieur St-Pierre Plamondon ont démontrées clairement durant l’année qui s’achève.

La courageuse

Dominique Anglade n’a pas peur. Ni de son caucus, ni des bonzes de son parti, ni des positions qui peuvent déplaire à une partie de sa base. Elle l’a prouvé à répétition en 2021.

Cette semaine encore, dans une entrevue de fin d’année au Devoir, elle refuse de faire un baratin racoleur pour les opposants à la loi. Tout en rappelant que son parti a voté contre la loi 21, elle prend une position de principe digne d’une personne apte à gouverner. La loi est votée, elle doit s’appliquer. Cette commission scolaire n’aurait pas dû embaucher une enseignante qui tient à garder son voile.

Malgré les pressions de la communauté anglophone sur son parti, elle a aussi tenu le cap sur l’enjeu de la défense du français. Je n’ose pas imaginer le nombre de coups de téléphone reçus de même que les interventions de militants et de députés.

A-t-elle bien géré le dossier Marie Montpetit ? Manque de doigté ? Peut-être. Processus amateur ? Peut-être. Peu importe ce qu’on en pense, le courage de prendre une décision était certainement au rendez-vous. Ce n’est pas une qualité banale en politique.

Le vaillant

Paul St-Pierre Plamondon n’est pas très connu pour un chef. Il n’a pas de siège à l’Assemblée nationale, ce qui nuit davantage à sa visibilité. Son parti est en déclin depuis près d’un quart de siècle.

Dans ces conditions difficiles, le type a abattu un boulot considérable durant l’année 2021. Mine de rien, le PQ est en meilleur état à la fin de l’année qu’il ne l’était au début.

Il fonde sa relance par le recrutement de candidats intéressants. Il y met une énergie énorme et obtient des résultats.

Surtout, il aura réussi à refaire du PQ le parti d’une cause. L’indépendance. Une cause, c’est un solide socle, même durant une année où elle est peu à la mode.