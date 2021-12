Première de Spider-Man: Zendaya continue de faire tourner les têtes

Depuis plus d’un an, Zendaya ne cesse de nous épater par ses choix de looks lors de ses différentes sorties publiques, entre autres pour ses tournées de promotion de Dune et du tout dernier Spider-Man.

• À lire aussi: «Spider-Man: sans retour»: pop-corn, recyclage et nostalgie

• À lire aussi: Tom Holland songe à arrêter sa carrière d’acteur

Pour la première de Spider-man : Sans retour qui a eu lieu à Los Angeles, Zendaya a opté pour une tenue qui a fait jaser sur les réseaux sociaux. La question récurrente étant : son look est-il trop lié à la thématique même du film ?

Photo AFP

L’actrice a en effet foulé le tapis rouge vêtue d’une robe Valentino Haute Couture parsemée de toiles d’araignée noires qui se découpent du fond café au lait. La silhouette était illuminée de boucles d’oreilles Bulgari et d’escarpins Christian Louboutin recouverts de cristaux.

Pierpaolo Piccioli, le directeur de création de la maison Valentino, lui a suggéré un « masque araignée » pour compléter le tout. Zendaya a accepté la proposition, se prêtant à l’exercice de quelques photos avec l’accessoire théâtral.

Photo AFP

Effet naturel

Finalement, la jeune actrice a bien fait de jouer le jeu et de s’inspirer du film pour sa tenue. Le look était sublime et parfait pour l’occasion. J’ai particulièrement apprécié la disposition aléatoire des motifs et l’irrégularité des toiles qui reprennent habilement un effet naturel, comme si plusieurs araignées avaient elles-mêmes décoré la robe de leurs œuvres.

Prenant la pose aux côtés de Tom Holland, qui incarne Spider-Man, Zendaya a pris soin de retirer son masque.

Photo AFP

L’acteur a choisi un complet à double boutonnage en gabardine de soie brune signée Prada, avec aux pieds des bottillons à talons carrés de Christian Louboutin.

Pour la rencontre médias londonienne du film au début décembre, Law Roach, le styliste de Zendaya, lui avait aussi déniché une tenue thématique.

Cette fois-là, ce fut une veste ample grise et des cuissardes noires ornées de cristaux s’inspirant d’un motif de toiles d’araignée. Le look sorti de l’atelier Alexander McQueen était assorti de boucles d’oreilles composées d’une araignée et de sa toile de la marque Jacobs & Co.

À voir aussi